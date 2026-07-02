O craque francês que emociona ao recuperar a mitologia da camisa 10 (embora use a 11)

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
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100,00%
Eleito
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MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
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GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
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2º turno
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100,00%
Eleito
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UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
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GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
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Eleito
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GOVERNADOR - MT
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Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
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Eleito
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PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
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PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
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Esporte

O craque francês que emociona ao recuperar a mitologia da camisa 10 (embora use a 11)

O francês Michael Olise é da estirpe de mitos como Raymond Kopa, Michel PLatini e Zinedine Zidane - e viva a beleza do futebol

Por Fábio Altman Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 10h15 | Atualizado em 2 jul 2026, 10h30
Jogador de futebol com tranças, vestindo camisa azul com listras e número 11, shorts brancos, em campo verde, braço esquerdo estendido para o lado, expressão séria, em um estádio com torcida desfocada ao fundo
O camisa 11 da França: elegância, velocidade e força (Juan Luis Diaz/Quality Sport Images/Getty Images)
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O craque francês que emociona ao recuperar a mitologia da camisa 10 (embora use a 11) Priorize VEJA no Google

Que beleza de jogador. Amauri Segalla já tratou com elegância e inteligência por aqui de Michael Olise, o meia francês como não há. Dada a dimensão do craque do Bayern de Munique, e a história que ele constrói na Copa do Mundo de 2026, é sempre tempo de conceder ainda mais espaço para o personagem. No futebol existem craques de meio de campo que disparam para ganhar um metro de vantagem que não pode ser recuperado. Olise enxerga o lance antes de todos e inventa um passe que nem o estádio havia imaginado. E para quem… para Kylian Mbappé.  O atacante do Real Madrid é consagrado, um monstro, um vencedor, um goleador. Olise faz seu primeiro mundial, e já disse ao que veio.

Ele passa, dribla, ilumina a partida, encanta os companheiros, deslumbra a torcida e, além disso, como corre. Corre muito, corre rápido e corre por muito tempo. Isso quase passa despercebido, tamanha é a qualidade técnica de Olise, que fascina até os adversários e faz o restante parecer secundário. Impressiona, portanto, soma do toque e passe precisos ao ritmo que impõe. Depois de quatro partidas nos Estados Unidos, ele é o jogador francês que mais percorreu distância: 40,9 quilômetros.

Isso porque Olise não é apenas resistente; ele também suporta intensidades muito altas. É capaz de manter uma toada fortíssima em suas arrancadas. Contra a Suécia, foi o jogador que realizou o maior número de corridas em alta intensidade (entre 15 e 20 km/h), o maior número de corridas em intensidade muito alta (entre 20 e 25 km/h) e também o maior número de sprints: 46 arrancadas acima de 25 km/h, totalizando cerca de 700 metros.

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Suas cinco assistências — que já poderiam ser seis, caso a Fifa tivesse creditado a ele o passe para o segundo gol de Mbappé contra o Senegal (vitória por 3 a 1) — o fariam igualar o número de assistências de Pelé na Copa de 1970. Ultrapassará em breve, muito breve. Pelé conquistou o tri encerrando aquela campanha com um passe genial para Carlos Alberto Torres, que surgiu às suas costas para marcar o gol que fechou o placar de Brasil 4 x 1 Itália. Já Olise, aos 24 anos, desmontou a Suécia na fase de 16 avos. No caminho para a lenda, porém, ainda há muita estrada.

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Mas em um aspecto ele nos faz esquecer essas ressalvas. Encanta ao recuperar uma posição profundamente ligada à mitologia do futebol: a camisa 10, em falta ao Brasil. Em uma época que, teoricamente, já não reserva espaço para esse tipo de jogador, com preferência a dois ou três meio-campistas que dividem entre si o brilho e as funções, Olise reaparece como um autêntico criador.

No programa da Fox Sports, Thierry Henry, admirado — e lembrando que dirigiu Olise na seleção olímpica da França há dois anos, quando conquistaram a medalha de prata — afirmou que ele é “o jogador mais importante da seleção francesa”. Para uma equipe que tem Mbappé, Dembelé e tantos outros enfants, é extraordinário.

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Quando se fala em camisas 10 e grandes criadores da história da França, os nomes são conhecidos: Raymond Kopa em 1958, Michel Platini em 1984 e Zinedine Zidane contra o Brasil em 2006 . Michael Olise pode ser um novo herdeiro dessa tradição. Em 2026, a aventura da seleção francesa com ele ainda está apenas começando. É a história do futebol diante de nossos olhos.

Platini, da França, Vierchowod (8) e De Napoli, da Itália, durante jogo entre França 2 x 0 Itália, partida válida pela Copa do Mundo de Futebol, no Estádio Olímpico Universitário
Platini: o gênio dos anos 1970 e 1980, mestre de quem veio depois dele, como Zinedine Zidane (Sérgio Sade/VEJA)
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