‘O Corinthians é gigante’, diz Memphis Depay após renovação de contrato

Ler Resumo





O Corinthians anunciou a renovação de contrato com o atacante Memphis Depay. Após uma semana de incertezas e forte mobilização da torcida por problemas financeiros que levariam ao fim do vínculo, o clube renegociou e garantiu a permanência do ídolo holandês. Depay celebrou a decisão, destacando a grandeza do Corinthians e a força da torcida.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 18, a renovação do contrato com Memphis Depay, atacante ídolo do time paulista. Na última semana, o clube publicou uma nota de esclarecimento em que abordava o fim do contrato de Depay, que aconteceria por causa da situação financeira do clube. Após a divulgação, novas negociações tomaram forma e nesta terça o time anunciou a renovação do contrato com o holandês.

Depay entrou no Corinthians em 2024, e chegou a marca de 20 gols em 79 jogos. O atacante veio da Holanda nos últimos dias para definir o resultado da renegociação de contrato. Na última terça-feira, 11, o clube anunciou o fim efetivo do contrato do craque por motivos financeiros. A divulgação gerou uma onda de indignação entre os torcedores, e até mesmo de Depay, que chamou a atenção dos diretores do Corinthians por suas atitudes.

O movimento — que gerou até vazamento de dados pessoais, como CPF e número de telefone de Stabile — fez com que a diretoria realizasse uma nova reunião e discutisse com o craque novos valores para seu contrato, que foi diminuído novamente para a finalização do acordo.

Continua após a publicidade

Ao Corinthians TV, Depay falou pela primeira vez à imprensa sobre o assunto, e afirmou que o Corinthians “é gigante”, e que os torcedores mostraram sua importância para o futuro do clube.

Continua após a publicidade

Veja abaixo a fala completa de Depay

Continua após a publicidade

“Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, eu gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz”.