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‘O Corinthians é gigante’, diz Memphis Depay após renovação de contrato

Clube divulgou na última semana nota explicativa sobre encerramento de contrato com ídolo, mas voltou atrás com nova negociação

Por Lorenzo Souza Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 18h06
Homem negro de barba, com tranças e faixa branca na cabeça, sorri olhando para o lado direito, vestindo um agasalho vinho do Corinthians, sentado no banco de reservas de um estádio
Depay foi contratado pelo Corinthians em 2024 (Marco Buenavista/Sports Press Photo/Getty Images)
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O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 18, a renovação do contrato com Memphis Depay, atacante ídolo do time paulista. Na última semana, o clube publicou uma nota de esclarecimento em que abordava o fim do contrato de Depay, que aconteceria por causa da situação financeira do clube. Após a divulgação, novas negociações tomaram forma e nesta terça o time anunciou a renovação do contrato com o holandês. 

Depay entrou no Corinthians em 2024, e chegou a marca de 20 gols em 79 jogos. O atacante veio da Holanda nos últimos dias para definir o resultado da renegociação de contrato. Na última terça-feira, 11, o clube anunciou o fim efetivo do contrato do craque por motivos financeiros. A divulgação gerou uma onda de indignação entre os torcedores, e até mesmo de Depay, que chamou a atenção dos diretores do Corinthians por suas atitudes.

O movimento — que gerou até vazamento de dados pessoais, como CPF e número de telefone de Stabile — fez com que a diretoria realizasse uma nova reunião e discutisse com o craque novos valores para seu contrato, que foi diminuído novamente para a finalização do acordo. 

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Ao Corinthians TV, Depay falou pela primeira vez à imprensa sobre o assunto, e afirmou que o Corinthians “é gigante”, e que os torcedores mostraram sua importância para o futuro do clube. 

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Veja abaixo a fala completa de Depay

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“Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, eu gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz”.

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