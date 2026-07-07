O conselho que fez Haaland parar de cortar o cabelo; veja antes e depois
Penteado virou marca registrada do atacante da Noruega
Além dos gols e da força física dentro de campo, Erling Haaland também transformou o próprio visual em uma de suas marcas registradas. O cabelo longo preso em um rabo de cavalo acompanha o atacante há anos e se tornou parte de sua identidade no futebol. Porém, ele nem sempre usou a cabeleira assim. O estilo surgiu após um conselho de outro astro do esporte: Zlatan Ibrahimovic.
Haaland revelou, durante uma participação em um programa da Fox, que a decisão de deixar o cabelo crescer nasceu depois de uma conversa com Ibrahimovic, também conhecido durante a carreira pelo tradicional rabo de cavalo. “Sabe o que o Zlatan me disse? ‘Nunca corte o cabelo porque a força está aí’. O que posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é?”, contou.
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