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Esporte

O conselho que fez Haaland parar de cortar o cabelo; veja antes e depois

Penteado virou marca registrada do atacante da Noruega

Por Giovanna Fraguito 7 jul 2026, 12h05
Jogador de futebol Erling Haaland, loiro de cabelos compridos, veste camisa vermelha, azul e branca com estampa em zigue-zague e escudo da Noruega no peito, olhando para a direita com expressão séria em campo de futebol
FOXBOROUGH - Erling Haaland of Norway during the FIFA World Cup 2026 Group I match between Norway and France at Boston Stadium on June 26, 2026, in Foxborough, United States. MAURICE VAN STEEN / ANP (Photo by ANP via Getty Images) (MAURICE VAN STEEN / ANP/Getty Images)
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O conselho que fez Haaland parar de cortar o cabelo; veja antes e depois Priorize VEJA no Google

Além dos gols e da força física dentro de campo, Erling Haaland também transformou o próprio visual em uma de suas marcas registradas. O cabelo longo preso em um rabo de cavalo acompanha o atacante há anos e se tornou parte de sua identidade no futebol. Porém, ele nem sempre usou a cabeleira assim. O estilo surgiu após um conselho de outro astro do esporte: Zlatan Ibrahimovic.

Haaland revelou, durante uma participação em um programa da Fox, que a decisão de deixar o cabelo crescer nasceu depois de uma conversa com Ibrahimovic, também conhecido durante a carreira pelo tradicional rabo de cavalo. “Sabe o que o Zlatan me disse? ‘Nunca corte o cabelo porque a força está aí’. O que posso fazer? Tenho que ouvi-lo, não é?”, contou.

Haaland no Borussia Dortmund
Haaland no Borussia Dortmund (Erwin Spek/Getty Images)
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Jogador Erling Haaland, loiro de cabelo preso, sorri enquanto ajusta uma coroa dourada na cabeça, vestindo jaqueta preta com logo Puma e camiseta branca, em fundo azul desfocado
Erling Haaland (Lewis Storey/Getty Images)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
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Noruega
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