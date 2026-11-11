O comentário de Haaland em vídeo da Copa do Mundo Feminina: ‘Loirão remador’

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O craque norueguês Erling Haaland reagiu a um vídeo divertido que explica o sorteio da Copa do Mundo Feminina de 2027, que acontece no Brasil. O vídeo o cita de forma inusitada, e a matéria detalha o funcionamento do sorteio, os potes e as regras da FIFA para o evento no Rio.

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O jogador norueguês Erling Haaland comentou nesta quarta, 11, em um vídeo da animadora brasileira Rafaella Tuma sobre a Copa do Mundo Feminina 2027. A publicação explica o funcionamento do sorteio dos grupos para o Mundial que será realizado no dia 11 de dezembro, às 13h30 (horário de Brasília), no Museu de Arte Moderna (MAM), no Rio de Janeiro.

No vídeo animado, dois alienígenas falam sobre a Copa do Mundo Feminina. Enquanto um deles tenta arrumar a televisão — com uma brasileiríssima gambiarra de palha de aço na antena — para assistir o sorteio da copa, o outro questiona: “Copa do Mundo de futebol? A gente perdeu nas oitavas para aquele loirão remador.”

O alienígena que arruma a TV, então, explica que não é da Copa do Mundo masculina deste ano e na realidade se trata do sorteio da Copa do Mundo Feminina, que será realizada no Brasil em 2027.

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Nos comentários, Haaland, o “loirão remador” do vídeo, deixou sua reação: “Legal 😅”

Na Copa do Mundo masculina de 2026, Haaland marcou os dois gols na vitória da Noruega por 2 a 1 sobre o Brasil nas oitavas de final do torneio, que levou a eliminação da seleção pentacampeã.

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Sorteio da Copa do Mundo Feminina 2027

Como explicado pelos ETs do vídeo, o sorteio da Copa do Mundo Feminina 2027 terá as 32 seleções participantes (29 definidas e três vagas na repescagem) divididas em quatro potes.

As sete seleções classificadas mais bem colocadas no ranking serão colocadas no pote 1, com o Brasil. As oito classificadas seguintes no ranking irão para o pote 2, as oito seguintes no pote 3 e as cinco seguintes no pote 4. Neste último, também estarão as três vagas da repescagem internacional.

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O Brasil, como país-sede, terá uma bolinha diferente no sorteio e automaticamente será alocado como cabeça de chave do grupo A, na posição A1. As outras seleções do pote 1 serão cabeças de chave dos outros grupos.

O sorteio será realizado na ordem dos potes do 1 ao 4, cada um sendo esvaziado antes do início do sorteio do pote seguinte. Ao final serão oito grupos com quatro seleções em cada, sendo que três das vagas ainda serão definidas na repescagem internacional.

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Restrições do sorteio

As regras da Fifa determinam que nenhum grupo tenha mais de uma seleção da mesma confederação, com exceção da Uefa (Europa), que terá 11 ou 12 representantes no torneio, a depender do resultado da repescagem internacional. Então todo grupo terá pelo menos uma seleção europeia, mas no máximo duas.

A Fifa repetirá o formato adotado na Copa do Mundo masculina de 2026, colocando as seleções líderes do ranking em lados opostos do chaveamento, com base na última edição do ranking da Fifa antes do sorteio.

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A primeira e a segunda seleções colocadas serão sorteadas para grupos em lados opostos, assim como a terceira em relação à quarta colocada. Dessa maneira, caso estas equipes de melhor ranking avancem em primeiro lugar de seus grupos, apenas se enfrentarão em uma eventual semifinal, e as duas melhores apenas na final.