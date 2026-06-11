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Esporte

O colombiano que marcou o primeiro gol da Copa pelo México e superou Cristiano Ronaldo

Quiñones se naturalizou após não ser convocado para seleção colombiana

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 17h04
Jogador de futebol negro, sorrindo, com camisa verde e branca número 16, braços tatuados erguidos acima da cabeça, mãos unidas em forma de coração, em campo com torcida desfocada ao fundo
Julián Quiñones marcou o primeiro gol do México na Copa do Mundo (Carl Recine/Getty Images)
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Saiu o primeiro gol da Copa do Mundo. Aos 9 minutos do primeiro tempo de México e África do Sul, no Estádio Azteca, nesta quinta, 11, o atacante Julián Quiñones abriu o placar da partida inaugural do torneio. Seu companheiro Lira desarmou o zagueiro Sithole e a bola sobrou para ele dar um chute forte rasteiro por baixo das pernas do goleiro na entrada da área. Curiosamente, o autor do gol é colombiano e se naturalizou mexicano após não ser convocado para representar seu país natal.

Natural da cidade de Magüí Payán, em Nariño, na Colômbia, Quiñones começou no futebol nas categorias de base do Fútbol Paz de Cali. Saiu jovem do país, rumo ao México onde jogou pelo sub-20 do Tigres e depois no profissional da equipe. Depois passou pelo Venados, Atlas e o América no país norte-americano. Desde 2024, joga no futebol saudita pelo Al-Qadsiah.

O atacante chegou a defender as seleções sub-20 e 21 da Colômbia em 2017 e 2018, mas não foi convocado ao profissional nos anos seguintes. Com longa carreira no México, se naturalizou e passou a defender as cores do El Tri a partir de 2023.

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Quiñones chega para a sua primeira Copa do Mundo depois de uma temporada artilheira na Arábia Saudita. Marcou 33 gols em 31 partidas pelo Al-Qadsiah, sendo o maior goleador da Liga Saudita superando até mesmo Cristiano Ronaldo que marcou 30 gols em 28 partidas pelo Al-Nassr.

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O México está no grupo A junto da África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. O país sedia uma Copa do Mundo pela terceira vez, o único país a alcançar a marca.

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A Copa do Mundo 2026 começou nesta quinta, 11, sediada pelo México, Canadá e Estados Unidos. São 48 seleções participantes, número inédito na história do torneio. A final do será no dia 19 de julho.

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Copa do Mundo 2026
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