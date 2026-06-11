O colombiano que marcou o primeiro gol da Copa pelo México e superou Cristiano Ronaldo

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Julián Quiñones marcou o primeiro gol da Copa do Mundo para o México contra a África do Sul. Colombiano naturalizado, ele defende o El Tri desde 2023, após uma carreira de sucesso no futebol mexicano e uma temporada artilheira na Arábia Saudita, onde superou até Cristiano Ronaldo em gols. Uma história de talento e escolhas.

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Saiu o primeiro gol da Copa do Mundo. Aos 9 minutos do primeiro tempo de México e África do Sul, no Estádio Azteca, nesta quinta, 11, o atacante Julián Quiñones abriu o placar da partida inaugural do torneio. Seu companheiro Lira desarmou o zagueiro Sithole e a bola sobrou para ele dar um chute forte rasteiro por baixo das pernas do goleiro na entrada da área. Curiosamente, o autor do gol é colombiano e se naturalizou mexicano após não ser convocado para representar seu país natal.

Natural da cidade de Magüí Payán, em Nariño, na Colômbia, Quiñones começou no futebol nas categorias de base do Fútbol Paz de Cali. Saiu jovem do país, rumo ao México onde jogou pelo sub-20 do Tigres e depois no profissional da equipe. Depois passou pelo Venados, Atlas e o América no país norte-americano. Desde 2024, joga no futebol saudita pelo Al-Qadsiah.

O atacante chegou a defender as seleções sub-20 e 21 da Colômbia em 2017 e 2018, mas não foi convocado ao profissional nos anos seguintes. Com longa carreira no México, se naturalizou e passou a defender as cores do El Tri a partir de 2023.

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Quiñones chega para a sua primeira Copa do Mundo depois de uma temporada artilheira na Arábia Saudita. Marcou 33 gols em 31 partidas pelo Al-Qadsiah, sendo o maior goleador da Liga Saudita superando até mesmo Cristiano Ronaldo que marcou 30 gols em 28 partidas pelo Al-Nassr.

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O México está no grupo A junto da África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca. O país sedia uma Copa do Mundo pela terceira vez, o único país a alcançar a marca.

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A Copa do Mundo 2026 começou nesta quinta, 11, sediada pelo México, Canadá e Estados Unidos. São 48 seleções participantes, número inédito na história do torneio. A final do será no dia 19 de julho.