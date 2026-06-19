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Esporte

O climão entre Ibrahimovic e Lalas na transmissão da TV americana

Uma certa rixa entre os ex-jogadores chama a atenção nos estúdios da Fox dos Estados Unidos

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 19 jun 2026, 07h10
Quatro comentaristas esportivos, uma mulher e três homens, sorriem em uma bancada de transmissão da Fox, com o campo de futebol e as arquibancadas de um estádio ao fundo. A bancada exibe o logo da Copa do Mundo FIFA 2026
Lowe, Henry, Ibrahimovic e Lalas na transmissão da TV americana: desempenhos desiguais (Frank Micelotta/Getty Images)
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O climão entre Ibrahimovic e Lalas na transmissão da TV americana Priorize VEJA no Google

Não é só no Brasil que a conversa entre comentaristas dos jogos na televisão pareceu atravessada para os telespectadores. Na verdade, o que tem acontecido entre os ex-jogadores Zlatan Ibrahimovic e Alexi Lalas na transmissão da TV aberta americana é bem pior, com um climão que tem se desenrolado desde o começo da Copa e não há sinal de que vá parar.

Os torcedores brasileiros certamente se lembram dos dois. O sueco Ibrahimovic era um atacante grandão e falastrão, além de multicampeão por times como Barcelona, PSG e Milan, veterano das Copas de 2002 e 2006. E o ex-zagueiro Lalas era figura marcante da seleção dos Estados Unidos nas Copas de 1994 e 1998, com seus cabelos e barba bem ruivos e desgrenhados.

Pois os dois dividem a bancada do estúdio de transmissão do canal Fox, em conjunto com o ex-centroavante Thierry Henry (de triste lembrança para os brasileiros…) e a apresentadora Rebecca Lowe, onde fazem o papel de mestres de cerimônias antes, nos intervalos e também após as partidas. Mas a dinâmica algo conflituosa entre os dois tem chamado mais atenção que seus comentários sobre o futebol.

O jogador Zlatan Ibrahimovic comemora gol pela seleção sueca
Ibrahimovic se aposentou da seleção sueca em 2016 (Jhonathan Nackstrand/AFP/AFP)
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Os atritos começaram cedo no torneio, quando Lalas afirmou que o norueguês Erling Haaland poderia superar Ibra no status de lenda do futebol mundial caso fizesse uma grande Copa. “Eu te amo, Z, mas ficaria com Haaland em termos de lenda”, disse Lalas, apontando para o colega. O sueco riu, mas com aquele sorriso de quem não esquece.

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O segundo episódio veio após a vitória da França por 3 a 1 sobre o Senegal, na última terça-feira. Lalas criticou o primeiro tempo dos franceses, usando a palavra “arrogância” para descrever o estilo de jogo. Ibra não deixou passar. “Não é arrogância, é confiança”, rebateu. “Pessoas ignorantes vão dizer que é arrogância. Pessoas inteligentes vão dizer que é confiança.” O estúdio ficou em silêncio. Henry, ao lado, abriu os olhos como se quisesse sumir da cadeira, e a imagem dele naquele momento viralizou nas redes sociais em minutos.

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No mesmo dia, o programa exibiu um quadro gravado no qual Ibra havia participado de um teste de detector de mentiras no talk show noturno “After Hours with James Corden”. As perguntas eram capciosas: ele era melhor jogador do que Henry? “Sim”, respondeu o sueco. Uma bancada formada por quatro Zlatans seria melhor do que a atual? “Sim também”. O aparelho confirmou que ele estava dizendo a verdade nas duas ocasiões.

Alexi Lalas, dos Estados Unidos, em 1994
Alexi Lalas jogou contra o Brasil na Copa de 1994 (David Cannon/ Getty Images/VEJA)
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De volta ao estúdio ao vivo, com Henry, Lalas e Lowe olhando para ele, o ex-atacante tentou apagar o incêndio do jeito que sabe: sem nenhum sinal de arrependimento pelo que falou. Elogiou o visual de Lowe. Elogiou o estilo de Henry. Quando chegou a vez de Lalas, fez uma pausa longa, suficiente para deixar todo mundo desconfortável e disse: “Alexi… precisamos conversar”, brincou. “Falo isso com amor”.

No caso brasileiro, tanto Fernanda Gentil quando Romário falaram sobre o assunto e deixaram claro que o corte que foi para as redes fez parecer que o baixinho tinha sido indelicado, mas que não passou de um mal entendido, e que entre os dois só há respeito e admiração. Já Ibra e Lalas seguem se espetando, sem sinal de que a temperatura vá baixar. E ainda teremos um mês de Copa pela frente.

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