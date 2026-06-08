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Esporte

O clima de Copa em Los Angeles a quatro dias da estreia

Cidade que vai receber o primeiro jogo da seleção americana na sexta-feira (12) ainda não dá sinais de se importar com o maior evento esportivo do planeta

Por Felipe Carneiro, de Los Angeles 8 jun 2026, 17h13 | Atualizado em 8 jun 2026, 17h30
Vista externa de um estádio com banners vermelhos FANFESTIVAL LOS ANGELES e GATE 21. Em primeiro plano, escadarias de concreto, um homem sentado e três carrinhos de vendedores ambulantes com guarda-sóis coloridos e produtos. Ao centro, uma escultura de concreto em formato de A rachado. O céu está parcialmente nublado
Camelôs na frente da principal Fan Fest de Los Angeles não vendem nada da Copa (Felipe Carneiro/VEJA)
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O Brasil foi escolhido sede da Copa de 2014 em 30 de outubro de 2007, e a partir daquele dia o assunto dominou o país. Quais seriam as cidades-sede? Precisa construir novos estádios? Reformar os antigos? Craques como Kaká e Ronaldinho Gaúcho chegariam inteiros para jogar? As manifestações políticas de 2013 foram embaladas pelo tema, e no ano do torneio, para onde você olhasse, havia imagens e decorações alusivas à Copa do Mundo.

Os Estados Unidos são um país muito diferente.

Quem passeia pelas ruas de Los Angeles precisa estar muito atento para notar qualquer referência que indique que o maior evento esportivo do planeta está a quatro dias da cerimônia de abertura da Copa no país, com estreia da seleção americana no principal estádio da cidade. Não há bandeiras, não há clima, não há conversa. O país do futebol americano, do basquete e do baseball ainda não virou a chave.

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Timidamente, as prefeituras da região anunciaram alguns espaços públicos onde os jogos serão transmitidos. VEJA visitou alguns desses locais. Na praça Tellefson Park, escolhida para receber transmissão pública do jogo de estreia dos Estados Unidos contra o Paraguai no dia 12 de junho, funcionários da prefeitura podavam árvores para dar espaço a um telão, e só. Nenhuma decoração, nenhum outdoor. Nenhum sinal de Copa.

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Caminhão branco com guindaste amarelo e cesto elevatório, onde um trabalhador poda uma árvore alta de folhas escuras, em um parque gramado com cones de segurança e fita de isolamento. Ao fundo, outras árvores e um pequeno quiosque com telhado marrom. O céu está nublado
A quatro dias da cerimônia de abertura, funcionários da prefeitura preparam telão na praça Tellefson (Felipe Carneiro/VEJA)

A maior fan fest de Los Angeles está prevista para o Coliseum, uma arena para 15 000 pessoas que recebe os jogos do time de futebol americano da USC (Universidade do Sul da Califórnia). A icônica entrada do estádio, palco das lutas de boxe nos Jogos Olímpicos de 1984, não exibe nenhuma referência ao torneio. Os portões laterais já foram envelopados com a identidade visual da Copa, mas o maior termômetro do interesse popular — os camelôs que ficam em frente ao estádio — não vende uma única bandeirinha, camisa ou mascote do Mundial.

Fachada do Los Angeles Memorial Coliseum, com a torre central e o nome do estádio. Duas estátuas de atletas e os anéis olímpicos adornam a entrada. Uma cerca preta e barreiras de concreto cinzas separam o estádio da rua. O céu está parcialmente nublado, com algumas pessoas caminhando ao longe
Entrada do Coliseum ignora a Copa do Mundo (Felipe Carneiro/VEJA)
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Outra fan fest vai acontecer no Old Farmer’s Market, uma mistura de feira gastronômica com shopping center a céu aberto. Há alguns cartazes, não muito grandes, espalhados pelo local para anunciar o evento, e a venda de ingressos a cinco dólares por dia. A estrutura para receber as pessoas e transmitir as partidas, porém, ainda está em construção atrás de cercas vivas, e o tamanho não impressiona: é o centro de uma praça de alimentação de centro comercial. Há bem na frente uma loja da Nike, patrocinadora oficial da seleção dos Estados Unidos (e também do Brasil). Ainda que ali haja referências à Copa, sua fachada não está mais decorada do que o normal.

Fachada de uma loja Nike com uma grande janela arqueada exibindo atletas famosos e o logotipo da marca. Abaixo, um letreiro digital com a frase RIP THE SCRIPT. Bandeiras pretas com o símbolo da Nike e banners coloridos decoram a estrutura. Pessoas caminham na calçada em frente à loja, sob um céu azul claro
Fachada da loja da Nike na frente de um Fan Fest evita estardalhaços (Felipe Carneiro/VEJA)
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Nos jornais, sites e telejornais, o assunto praticamente não existe. Nas publicações exclusivas de esporte, o que domina as manchetes são as finais da NBA entre o San Antonio Spurs e o New York Knicks, e o mercado de transferências do futebol americano e a temporada de baseball.

A reportagem conversou com transeuntes nas ruas. Eles sabiam que a Copa do Mundo está chegando, mas não sabiam quando começava — e alguns desconheciam até que a seleção dos Estados Unidos jogaria aqui, em Los Angeles.

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Ainda faltam cinco dias, e os preços salgados de ingressos e hotéis ajudam a explicar o vazio. Some-se a isso o fato de que esta Copa, com 48 seleções, foi estendida para 39 dias — nove a mais do que nas edições anteriores — o que encarece e complica o planejamento dos visitantes. Os turistas estrangeiros ainda não chegaram.

Tomara que cheguem. Os Estados Unidos vão precisar dos estrangeiros para trazer o clima de Copa ao país do futebol americano.

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