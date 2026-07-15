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Esporte

O ‘cabeludo’ da Espanha que faz sucesso na Copa – mesmo sem gols

Estilo de Marc Cucurella chama atenção nas redes sociais

Por Flávio Monteiro 15 jul 2026, 12h36
Marc Cucurella, camisa 24 da Espanha, observa durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha no Estádio de Dallas, em 14 de julho de 2026, em Arlington, Texas
Marc Cucurella, camisa 24 da Espanha, observa durante a partida semifinal da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre França e Espanha no Estádio de Dallas, em 14 de julho de 2026, em Arlington, Texas (Maddie Meyer/FIFA/Getty Images)
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Primeira finalista da Copa do Mundo de 2026, a Espanha conta com um personagem marcante em seu elenco. Embora não seja um craque como Rodri ou Lamine Yamal, o lateral esquerdo Marc Cucurella é um atleta que imediatamente atrai a atenção do público devido a um visual marcante, efeito de um volumoso cabelo que destoa dos cortes usuais de outros jogadores.

Nascido em Barcelona e criado nas categorias de base do clube homônimo, Cucurella sempre foi adepto do cabelo volumoso, que se tornou sua marca registrada ao longo da carreira. Ao longo de suas passagens por Getafe, Brighton & Hove e Chelsea, o atleta sempre se destacou junto aos torcedores por seu visual marcante, que rende inúmeros memes na internet, com destaque para o “Gato Curuella”, uma montagem que mostra um felino com a mesma cabeleira do espanhol, vestindo as camisas dos clubes pelos quais o lateral passou.

Embora o visual tenha se tornado uma marca inesquecível para Cucurella, ele também já levou a episódios curiosos durante partidas, com jogadores adversários puxando as madeixas do espanhol durante disputas de bola. Um dos episódios foi protagonizado em 2022 pelo argentino Cristian Romero, que pode ser seu rival em uma possível final do Mundial. Na ocasião, o zagueiro puxou os cabelos do lateral durante uma cobrança de escanteio, mas não foi penalizado por isso.

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