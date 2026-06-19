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Esporte

O Brasil goleou o Haiti por 3 a 0 – o que a vitória elástica representa para o futuro da seleção na Copa

O fraquíssimo Haiti não representou risco algum para o time de Ancelotti - mas não temos ainda um time convincente, longe disso

Por Fábio Altman, de Filadélfia 19 jun 2026, 23h31 | Atualizado em 20 jun 2026, 01h56
Jogador de futebol com barba, vestindo uniforme azul-marinho do Brasil com o número 9, chuteiras rosa e meias pretas, olhando para cima com a mão no peito, em campo de grama verde. Ao fundo, seguranças de colete amarelo e uma jovem assistindo.
Matheus Cunha pela seleção brasileira (Alexandre Battibugli/VEJA)
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O Brasil goleou o Haiti por 3 a 0 – o que a vitória elástica representa para o futuro da seleção na Copa Priorize VEJA no Google

O Brasil goleou o Haiti por 3 a 0, no estádio da Filadélfia, pela segunda rodada da Copa do Mundo. Mas para quê mesmo serviu o placar elástico? Para esticar a noite brasileira, em festas e bares, o que não é nada mal. Serviu também para que a seleção de Carlo Ancelotti, ao retornar para o hotel The Ridge, em Basking Ridge, a duas horas de ônibus de Filadélfia, possa dormir tranquila – missão cumprida, haitianos atropelados e vida que segue. A Escócia será um pouco mais difícil, embora nem tanto. A briga agora, na terceira rodada, é saber quantos gols o Marrocos marcará contra o país caribenho – e o primeiro lugar do grupo será decidido no saldo de gols.

O Haiti, ingênuo, frágil na defesa e sem criatividade no ataque, mal disputaria a Série C do Brasileirão – e não há demérito em fazer essa constatação. É resultado de uma Copa inchada, com 48 seleções, em que as goleadas brotam com facilidade. O Canadá venceu o Catar por 6 a 0 – e o Canadá não deve ir muito longe no torneio. A Alemanha fez aquele placar incomodo, aquele de 2014, contra Curaçao. A Suécia fez 5 a 1 na Tunísia. São resultados que ajudam a relativizar a vitória brasileira.

Não é o caso de dizer que foi tudo ruim, não foi. Paquetá, sobretudo ele, organizou muito bem o meio de campo. Matheus Cunha fez o que dele se pedia: gols, algo que Igor Thiago nem chegou perto contra o Marrocos. Vinicius Jr. também marcou, embora tenha perdido muitas bolas, algumas vezes tentando entrar na grande área, para depois deixá-la, sem conseguir vencer os adversários. Raphinha saiu contundido e apagado – é possível que tenha perdido a posição para Rayan. E a defesa, embora sem ter sido realmente incomodada pelo Haiti, anda capenga, lenta e aberta em demasia. Preocupante, se e quando for enfrentar ataques como o da França e Inglaterra.

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E o Endrick, que enfim entrou, para clamor dos brasileiros? Pouco fez, como se participasse de um treino coletivo – a entrada do atacante do Real Madrid não é, insista-se, garantia de que tenha conquistado a posição, no lugar de Matheus Cunha. Ancelotti, que na véspera garantiu bom futuro para o garoto, se não nesse torneio, na próxima Copa, tratou de pô-lo em campo de modo a fazê-lo crescer em experiência. Já é alguma coisa. Chegou a fazer um gol, corretamente anulado, por impedimento. A torcida vibrou como se fosse um Pelé, mas em vão.

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Dois jogadores de futebol em campo verde, um de camisa azul escura com número 7 e outro de camisa branca com número 5, disputam a bola. O jogador de azul está à direita, driblando a bola com o pé direito, enquanto o de branco tenta interceptar.
Vinicius Jr. : um gol, muito perigo, mas passes errados, além de exageradas firulas com a bola (Alexandre Battibugli/VEJA)
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Tudo somado: primeiro tempo bom, deu para o gasto, com três gols, mas diante de equipe sem força alguma. No segundo tempo, até porque a Copa é longa, foi um passeio no sentido literal da expressão, com dois lances perigosos do Haiti. O clima pesado depois do insosso empate com o Marrocos diminuiu, sem dúvida. Mas agora é que os problemas começam de verdade, depois de atravessado o rubicão da Escócia. Mas Ancelotti tem um onze ainda sem qualidade – ótimos atacantes, defesa lenta e um meio campo sem muita inventividade. Não há conjunto. Pena, mas pena mesmo, o Brasil já não ter meias e volantes como no passado.

O resultado, lembre-se, foi o mesmo de 1974, contra o Zaire – um 3 a 0 tímido em demasia, preâmbulo de uma Copa ruim, na qual o Brasil seria eliminado pela Holanda de Cruyff e disputou – para perder – o terceiro lugar com a Polônia.

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Na coletiva de imprensa depois da partida, Ancelotti disse que Neymar terá condições de jogo contra a Escócia. A ver se entrará em campo.

 

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