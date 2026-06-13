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O Brasil descobriu uma nova paixão nacional: fiscalizar a torcida dos outros

Se você vibra com a seleção, é pacheco. Se não vibra, é antipatriota. Bem-vindo à era dos fiscais de torcida

Por Amauri Segalla Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 jun 2026, 06h58 | Atualizado em 13 jun 2026, 08h41
LUSAIL CITY, QATAR - NOVEMBER 24: Brazil supporters celebrating after winning Serbia during the FIFA World Cup Qatar 2022 Group G match between Brazil and Serbia at Lusail Stadium on November 24, 2022 in Lusail City, Qatar. (Photo by Geovaine Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images)
Torcida brasileira: os chatos querem determinar como você deve se comportar (Geovaine Oliveira/Eurasia Sport Images/Getty Images)
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Entre as atividades que mais prosperaram no Brasil nos últimos anos está a de fiscal de torcedor. É uma atividade curiosa. Basta uma conta em rede social e uma disposição quase missionária para dizer aos outros como eles devem se comportar diante da seleção brasileira.

Se você torce pelo Brasil, aparecem imediatamente os especialistas para explicar que isso é um sinal de nacionalismo exagerado, patriotismo de ocasião ou qualquer outro pecado moderno. Dependendo do humor do tribunal da internet, você pode ser promovido a pacheco, ufanista ou ingênuo. Afinal, como ousa demonstrar entusiasmo por uma seleção que não ganha uma Copa há 24 anos?

Mas experimente fazer o contrário. Diga que não se importa muito com a seleção. Confesse que prefere acompanhar seu clube. Ou admita que sente mais prazer vendo um jogo do São Paulo, do Flamengo ou do Corinthians do que uma partida da equipe nacional. Nesse caso, a sentença também virá rapidamente. Você será acusado de antipatriotismo, de desprezar as tradições nacionais e, em casos mais graves, de sofrer de algum tipo de desvio moral.

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Os fiscais da torcida conseguiram transformar duas posições perfeitamente legítimas em comportamentos condenáveis. No mundo deles, torcer é obrigatório, mas não demais. É preciso gostar da seleção, mas sem exagerar. É necessário vibrar, mas com moderação. É permitido comemorar, desde que antes se faça uma análise crítica sobre a estrutura da CBF, o calendário do futebol brasileiro, a desigualdade social e, se possível, o aquecimento global.

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O resultado é que muita gente parece mais preocupada em avaliar a torcida dos outros do que em assistir aos jogos. Pessoalmente, acho tudo isso uma enorme bobagem. A seleção brasileira não é um partido político, uma religião ou uma ideologia. É apenas um time de futebol. Um time que, por acaso, ajudou a construir algumas das melhores memórias coletivas deste país.

Milhões de brasileiros lembram exatamente onde estavam quando Romário ganhou a Copa de 1994. Outros jamais esquecerão os gols de Ronaldo em 2002. Alguns ainda se emocionam ao rever Pelé, Tostão e Jairzinho em 1970. Não há nada de errado nisso. Assim como não há nada de errado em quem prefere manter distância emocional da seleção e reservar suas paixões para o clube do coração.

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A verdade é que o Brasil tem problemas suficientes para que ninguém precise prestar contas sobre sua forma de torcer. Quando a bola rolar contra o Marrocos, haverá quem vista a camisa amarela, quem assista ao jogo com indiferença e quem torça apenas para que a partida acabe logo. Todos sobreviverão.

Os únicos que provavelmente continuarão sofrendo são os fiscais da torcida. Afinal, eles carregam uma missão impossível: controlar aquilo que nunca foi controlável: a paixão dos outros.

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