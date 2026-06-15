O árbitro do VAR investigado pela Fifa após gesto ‘neonazista’ na Copa

O árbitro australiano Shaun Evans, 38, que atuou como supervisor do VAR na partida entre Alemanha e Curaçao, neste domingo, 14, é investigado pela Fifa após fazer um gesto com a mão associado ao supremacismo branco durante a transmissão oficial da Copa do Mundo. A cena ocorreu antes do início do jogo, quando a equipe de arbitragem de vídeo foi exibida pelas câmeras. Nas imagens, Evans aparece fazendo um sinal de “OK” com a mão direita, gesto que é associado a grupos extremistas e ao chamado “White Power”.

O monitor antirracista da Fifa pediu que Evans fosse afastado de suas funções na competição após a repercussão do caso. O australiano é árbitro profissional desde 2004 e já havia trabalhado como VAR na Copa do Mundo de 2022, no Catar. Antes da carreira na arbitragem, ele também atuou como pedreiro, segundo o jornal britânico The Sun. A Federação de Futebol da Austrália foi procurada para comentar o episódio, mas ainda não se manifestou.

O gesto, embora também seja usado em outros contextos, passou a ser listado como símbolo de ódio pela Liga Antidifamação em 2019 por ter sido apropriado por grupos supremacistas brancos.

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