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Esporte

O aparelho indispensável de Sabalenka para enfrentar o calor de Wimbledon

Número 1 do mundo recorre a objeto que virou febre entre atletas e fashionistas durante a onda de calor na Europa

Por Giovanna Fraguito 1 jul 2026, 08h00 | Atualizado em 1 jul 2026, 08h22
Tenista Aryna Sabalenka, de cabelo preso, em quadra de grama verde, vestindo top e saia brancos, segurando uma raquete verde-água. Ela leva a mão direita à boca, como se mandasse um beijo ou estivesse surpresa
Aryna Sabalenka em Wimbledon - 29/06/2026 (Shaun Brooks - CameraSport/Getty Images)
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O aparelho indispensável de Sabalenka para enfrentar o calor de Wimbledon Priorize VEJA no Google

Aryna Sabalenka encontrou um aliado inusitado para suportar as temperaturas extremas que marcam esta edição de Wimbledon. Enquanto boa parte dos tenistas se refresca com toalhas geladas e bolsas de gelo durante as pausas, a número 1 do mundo tem recorrido ao Shark ChillPill, um ventilador portátil de bolso que também borrifa água e conta com uma placa metálica resfriada capaz de reduzir a temperatura da pele em até 9°C, segundo o fabricante. O aparelho virou presença constante ao lado da belarussa desde Roland Garros e ganhou status de acessório indispensável para o verão europeu.

O equipamento, vendido por cerca de 129 libras (aproximadamente 950 reais), chamou atenção também fora das quadras. A revista British Vogue o classificou como um dos principais itens da temporada de calor, relatando que o modelo se tornou febre entre atletas, editores de moda e frequentadores da Semana de Moda de Paris.

O acessório chega em boa hora. Wimbledon começou sob uma das mais severas ondas de calor já registradas no Reino Unido, com previsão de temperaturas próximas dos 40°C. A organização ampliou áreas de sombra, instalou mais pontos de hidratação e poderá interromper partidas por dez minutos caso o índice oficial de estresse térmico ultrapasse o limite previsto no regulamento.

Aryna Sabalenka
(./Reprodução)
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