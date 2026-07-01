O aparelho indispensável de Sabalenka para enfrentar o calor de Wimbledon

Aryna Sabalenka encontrou um aliado inusitado para suportar as temperaturas extremas que marcam esta edição de Wimbledon. Enquanto boa parte dos tenistas se refresca com toalhas geladas e bolsas de gelo durante as pausas, a número 1 do mundo tem recorrido ao Shark ChillPill, um ventilador portátil de bolso que também borrifa água e conta com uma placa metálica resfriada capaz de reduzir a temperatura da pele em até 9°C, segundo o fabricante. O aparelho virou presença constante ao lado da belarussa desde Roland Garros e ganhou status de acessório indispensável para o verão europeu.

O equipamento, vendido por cerca de 129 libras (aproximadamente 950 reais), chamou atenção também fora das quadras. A revista British Vogue o classificou como um dos principais itens da temporada de calor, relatando que o modelo se tornou febre entre atletas, editores de moda e frequentadores da Semana de Moda de Paris.

O acessório chega em boa hora. Wimbledon começou sob uma das mais severas ondas de calor já registradas no Reino Unido, com previsão de temperaturas próximas dos 40°C. A organização ampliou áreas de sombra, instalou mais pontos de hidratação e poderá interromper partidas por dez minutos caso o índice oficial de estresse térmico ultrapasse o limite previsto no regulamento.

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