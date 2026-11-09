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O anúncio de Teddy Riner que o coloca na disputa pela presidência da França

Único judoca com três medalhas olímpicas de ouro no individual divulgou que será candidato ao cargo executivo nas eleições nacionais de 2027

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 nov 2026, 09h52
Atleta de judô negro, careca e barbudo, vestindo quimono azul e faixa preta, comemora com a boca aberta e punhos cerrados em uma arena iluminada, com público ao fundo
Teddy Riner na Olimpíada de Paris 2024 (JACK GUEZ/AFP)
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A lenda do judô Teddy Riner, cinco vezes campeão olímpico, anunciou que será candidato à presidência da França nas eleições de 2027, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Homem negro careca, de terno azul-marinho e camisa branca, sentado com as mãos cruzadas, em vídeo de celular com a frase vive la République e ícones de curtidas e comentários
Anúncio de candidatura de Teddy Riner à presidência da França (NICOLAS TUCAT/AFP)

Os franceses comparecerão às urnas para escolher o sucessor de Emmanuel Macron, que não pode concorrer a um terceiro mandato consecutivo, nas eleições presidenciais de dois turnos, em 18 de abril e 2 de maio de 2027.

“Meu nome é Teddy Riner e hoje, digo a vocês, olho no olho: sou candidato à eleição presidencial de 2027”, declarou o judoca de 37 anos, nascido no território ultramarino de Guadalupe, durante o anúncio surpresa.

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“A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar sempre”, acrescentou o judoca ainda em atividade, sentado diante de uma biblioteca, vestido com camisa branca e paletó escuro.

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Riner, de 2,03 metros de altura e quase 140 quilos, é o único judoca da história com três títulos olímpicos individuais na categoria dos pesados (Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024), além das medalhas de ouro por equipes em 2020 e 2024 e dois bronzes individuais (Pequim-2008 e Tóquio-2020).

Um dos objetivos do judoca, segundo afirmou à AFP após os Jogos de Paris em 2024, era um quarto título olímpico individual em Los Angeles-2028.

Em uma longa entrevista concedida ao jornal Le Parisien, Riner declarou que pretende continuar com a carreira esportiva e disputar os Jogos Olímpicos de 2028, mas com uma ressalva: “Se o cargo permitir e se os franceses autorizarem”.

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Nos Jogos disputados na capital francesa, Riner foi o encarregado de acender a pira olímpica, ao lado da ex-atleta Marie-José Perec.

Riner explica na entrevista publicada nesta segunda-feira pelo Le Parisien que sua decisão de disputar a presidência tem relação com o período posterior aos Jogos de Paris, quando viu “um país inteiro unido, orgulhoso, feliz… e depois dividido poucas semanas mais tarde”.

Embora admita que “certamente já há muitos candidatos”, ele garante que pretende “ir até o fim” e acredita que tem “chances” de vitória.

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Em um cenário de polarização, as pesquisas apontam como favorita à presidência a candidata de extrema direita Marine Le Pen, que teria o líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon como rival no segundo turno.

“O único risco que vejo hoje é estarmos resignados a escolher entre duas possibilidades, as dos extremos”, disse Riner, que se declara nem de direita nem de esquerda.

Mas, para oficializar a candidatura, Riner precisa reunir 500 apoios de parlamentares, prefeitos e outros cargos eleitos, procedentes de pelo menos 30 dos 101 departamentos franceses.

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Os últimos meses da presidência de Macron, que chegou ao poder em 2017 com um projeto centrista diante do tradicional bipartidarismo entre a esquerda e a direita na França, são marcados por um contexto de tensões sociais e econômicas, com protestos semanais desde setembro.

(Com AFP)

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Judô
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