O anúncio de Teddy Riner que o coloca na disputa pela presidência da França

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Teddy Riner, lenda do judô e multicampeão olímpico, anunciou sua surpreendente candidatura à presidência da França em 2027. Com o mandato de Macron chegando ao fim, Riner se posiciona como uma alternativa aos extremos políticos, prometendo lutar pela união do país. Sua decisão foi inspirada pela divisão pós-Jogos de Paris.

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A lenda do judô Teddy Riner, cinco vezes campeão olímpico, anunciou que será candidato à presidência da França nas eleições de 2027, em um vídeo publicado em suas redes sociais.

Os franceses comparecerão às urnas para escolher o sucessor de Emmanuel Macron, que não pode concorrer a um terceiro mandato consecutivo, nas eleições presidenciais de dois turnos, em 18 de abril e 2 de maio de 2027.

“Meu nome é Teddy Riner e hoje, digo a vocês, olho no olho: sou candidato à eleição presidencial de 2027”, declarou o judoca de 37 anos, nascido no território ultramarino de Guadalupe, durante o anúncio surpresa.

“A luta sempre fez parte de mim. Eu sei o que é lutar, cair e levantar sempre”, acrescentou o judoca ainda em atividade, sentado diante de uma biblioteca, vestido com camisa branca e paletó escuro.

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Riner, de 2,03 metros de altura e quase 140 quilos, é o único judoca da história com três títulos olímpicos individuais na categoria dos pesados (Londres-2012, Rio-2016 e Paris-2024), além das medalhas de ouro por equipes em 2020 e 2024 e dois bronzes individuais (Pequim-2008 e Tóquio-2020).

Um dos objetivos do judoca, segundo afirmou à AFP após os Jogos de Paris em 2024, era um quarto título olímpico individual em Los Angeles-2028.

Em uma longa entrevista concedida ao jornal Le Parisien, Riner declarou que pretende continuar com a carreira esportiva e disputar os Jogos Olímpicos de 2028, mas com uma ressalva: “Se o cargo permitir e se os franceses autorizarem”.

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Nos Jogos disputados na capital francesa, Riner foi o encarregado de acender a pira olímpica, ao lado da ex-atleta Marie-José Perec.

Riner explica na entrevista publicada nesta segunda-feira pelo Le Parisien que sua decisão de disputar a presidência tem relação com o período posterior aos Jogos de Paris, quando viu “um país inteiro unido, orgulhoso, feliz… e depois dividido poucas semanas mais tarde”.

Embora admita que “certamente já há muitos candidatos”, ele garante que pretende “ir até o fim” e acredita que tem “chances” de vitória.

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Em um cenário de polarização, as pesquisas apontam como favorita à presidência a candidata de extrema direita Marine Le Pen, que teria o líder da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon como rival no segundo turno.

“O único risco que vejo hoje é estarmos resignados a escolher entre duas possibilidades, as dos extremos”, disse Riner, que se declara nem de direita nem de esquerda.

Mas, para oficializar a candidatura, Riner precisa reunir 500 apoios de parlamentares, prefeitos e outros cargos eleitos, procedentes de pelo menos 30 dos 101 departamentos franceses.

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Os últimos meses da presidência de Macron, que chegou ao poder em 2017 com um projeto centrista diante do tradicional bipartidarismo entre a esquerda e a direita na França, são marcados por um contexto de tensões sociais e econômicas, com protestos semanais desde setembro.

(Com AFP)