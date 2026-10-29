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Esporte

O alerta da Conmebol sobre a venda de pacotes de viagens para Libertadores e Sul-Americana

Apenas uma empresa está autorizada a comercializar pacotes de hospitalidade com ingressos e hospedagem para as decisões

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 16h11 | Atualizado em 29 out 2026, 16h31
Duas taças de futebol em destaque contra um fundo escuro com iluminação azul. À esquerda, a taça da Libertadores, prateada e alta, com um jogador no topo e placas de campeões na base. À direita, a taça da Sul-Americana, menor, escura e brilhante, com estrelas brancas e o globo terrestre.
ASUNCION, PARAGUAY - DECEMBER 20: The Copa Libertadores and Copa Sudamericana trophies displayed ahead of CONMEBOL competitions draw on December 20, 2021 in Asuncion, Paraguay. (Photo by Nathalia Aguilar - Pool/Getty Images) (Nathalia Aguilar - Pool/Getty Images)
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O alerta da Conmebol sobre a venda de pacotes de viagens para Libertadores e Sul-Americana Priorize VEJA no Google

Nesta quinta-feira (29), a Conmebol divulgou um comunicado oficial alertando os torcedores sobre a comercialização de pacotes de viagem e ingressos para as finais da Libertadores e da Sul-Americana de 2026, que serão realizadas em Montevidéu, no Uruguai, e Barranquilla, na Colômbia, respectivamente. Segundo a entidade, diversas agências de turismo estão oferecendo serviços que incluem entradas para as partidas, sem que haja garantia sobre a origem e a autenticidade desses ingressos.

No comunicado, a Conmebol reforça que não se responsabiliza pela validade de ingressos adquiridos fora dos canais oficiais e alerta que essas entradas não serão reconhecidas pela entidade. A confederação também destaca que a ABSOLUT Sport é a única empresa oficialmente autorizada a promover e comercializar pacotes de hospitalidade que incluem ingressos e hospedagem para as finais das duas principais competições de clubes da América do Sul. Mais informações podem ser acessadas no site: https://absolut-sport.com.br/collections/conmebol.

A entidade esclarece ainda que a venda oficial de ingressos avulsos ocorre exclusivamente pelas plataformas sudamericana. eleventickets. com e libertadores. eleventickets. com. A orientação é que os torcedores redobrem a atenção antes de realizar qualquer compra, especialmente diante de ofertas divulgadas por empresas sem autorização oficial.

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Por fim, a Conmebol informou que adotará as medidas cabíveis para proteger os direitos dos torcedores e assegurar um processo de comercialização transparente e seguro. A entidade reforçou que ingressos adquiridos fora das plataformas e dos canais oficialmente autorizados não terão sua validade reconhecida.

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“As finais da Conmebol Libertadores e Sul-Americana são partidas que despertam enorme interesse dos torcedores, e essa alta demanda também exige atenção redobrada na hora da compra. É fundamental verificar a procedência das ofertas e buscar exclusivamente os canais autorizados. A ABSOLUT Sport, como parceira oficial da Conmebol, assume o compromisso de proporcionar uma experiência completa, com segurança, transparência e a tranquilidade de que todos os serviços contratados são legítimos”, reforça Joaquim Lo Prete, General Manager da ABSOLUT Sport no Brasil. A agência atua como a única oficial para pacotes de viagem da Conmebol desde 2022.

Íntegra da nota divulgada pela Conmebol:

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“A CONMEBOL informa que tomou conhecimento de que várias agências de turismo estão oferecendo pacotes de viagem e ingressos para as finais dos torneios CONMEBOL Sudamericana 2026 e CONMEBOL Libertadores 2026, a serem disputadas nas cidades de Barranquilla, na Colômbia, e Montevidéu, no Uruguai, respectivamente.

A Confederação desconhece a origem e a autenticidade dos ingressos incluídos nessas ofertas, pelo que adverte ao público em geral que não se responsabiliza pela validade dos ingressos adquiridos fora dos canais oficiais.

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A venda oficial de ingressos para as finais da CONMEBOL Sudamericana e CONMEBOL Libertadores se realiza exclusivamente por meio das seguintes plataformas: https://sudamericana.eleventickets.com e https://libertadores.eleventickets.com/

ABSOLUT SPORT é a única empresa autorizada pela CONMEBOL a promover e vender pacotes incluindo ingressos e hotelaria para as finais da CONMEBOL Libertadores e CONMEBOL Sudamericana. A CONMEBOL adotará as medidas cabíveis para salvaguardar os direitos dos torcedores e garantir um processo de venda transparente e seguro.

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Por fim, a CONMEBOL alerta que não reconhecerá ingressos adquiridos fora das plataformas oficiais autorizadas.

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Copa Sul-Americana
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