O aceno de Vini Jr. para Virginia antes de gol do Brasil
Influenciadora acompanhou jogo contra o Haiti no estádio e comemorou gol do ex-namorado
Vini Jr. e Virginia voltaram a movimentar as redes durante o jogo do Brasil contra o Haiti, nesta sexta-feira, 19, pela Copa do Mundo. Antes de a bola rolar, o jogador foi flagrado acenando para a influenciadora, que acompanhava a partida da arquibancada do estádio na Filadélfia. O registro foi feito por Yasmin Matos, amiga de Virginia. No vídeo, Vini aparece no gramado, durante o aquecimento, procurando alguém no público e fazendo um aceno. Ao perceber que estava sendo filmada, Virginia pediu que a amiga parasse de gravar.
A interação ganhou ainda mais repercussão depois que Vini marcou o terceiro gol da seleção brasileira contra o Haiti. Virginia, que assistia ao jogo no estádio, se empolgou com o lance e publicou a comemoração nas redes. “Mais um do Brasil”, escreveu.
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