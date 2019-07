O abraço triste de Messi em Neymar

Lionel Messi deixou o Mineirão na última terça-feira 2 bastante frustrado com a derrota e também com a arbitragem na eliminação diante da seleção brasileira. E antes de entrar na ducha para esfriar a cabeça, recebeu o apoio de um de seus grandes amigos no futebol. Neymar, seu ex (e futuro?) colega no Barcelona, assistiu ao jogo de um camarote e cruzou com o argentino quando se encaminhava para celebrar a vitória no vestiário do Brasil.

As câmeras da CBF TV registraram o momento do breve abraço, no qual Messi aparece com semblante triste, enquanto Neymar diz algo em seu ouvido. O atacante brasileiro também consolou Leandro Paredes, seu companheiro de PSG, que deixou o campo chorando bastante.

Outro amigo brasileiro que prestou apoio a Messi foi Daniel Alves. Em seu Instagram, o lateral postou uma imagem do abraço que deu no capitão argentino antes de entrar em campo com uma mensagem de agradecimento pelos anos vividos no Barcelona.

“Futebol muitas vezes é sobre ganhar, muitas vezes sobre perder, porém, nunca deixará de existir o carinho, o respeito, a admiração e a conexão com aqueles que te ajudaram a colocar de comer na minha casa, na casa dos meus…. nunca deixará de existir a gratidão com aqueles que te ajudaram a colocar o teu nome na história do futebol”, escreveu, em um dos trechos da mensagem.