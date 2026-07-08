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Esporte

Número 114 do mundo bate vice-campeão de Grand Slam e vai à semifinal de Wimbledon

O britânico Arthur Féry aproveita o convite e fator casa para seguir na competição e enfrentará Alexander Zverev na próxima rodada

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 15h24 | Atualizado em 8 jul 2026, 15h29
Tenista masculino em quadra de grama, vestindo boné e uniforme brancos, agachado com as pernas abertas, rebatendo uma bola de tênis amarela com a raquete. A plateia desfocada aparece ao fundo
FATOR CASA - Britânico, Arthur Féry, vive sonho na grama londrina: de tenista convidado à semifinal do Major (Matthias Hangst/Getty Images)
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Número 114 do mundo bate vice-campeão de Grand Slam e vai à semifinal de Wimbledon Priorizar nos meus resultados Google

O tenista britânico Arthur Féry, 114º do ranking mundial e beneficiário de um convite (wildcard) para Wimbledon, protagonizou mais um feito impressionante nesta quarta-feira (8) ao derrotar o italiano Flavio Cobolli (10º do ranking) e avançar às semifinais.

Na Quadra Central, sob o olhar da Rainha Camilla, o filho de Loïc Féry (presidente do FC Lorient) e da ex-tenista profissional Olivia Féry venceu o atual vice-campeão de Roland Garros por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-0.

Féry se tornou o primeiro jogador a chegar às semifinais de Wimbledon após receber um convite desde Goran Ivanisevic, campeão em 2001.

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Nascido nos arredores de Paris, mas tendo passado a infância e a adolescência a poucos minutos do All England Club, Féry é apenas o quarto tenista masculino a chegar a uma semifinal de Grand Slam após receber um ‘wildcard’ (convite), juntando-se a Jimmy Connors (US Open de 1991), Henri Leconte (Roland Garros de 1992) e Ivanisevic.

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O convite concedido pelos organizadores o dispensou das três rodadas do torneio classificatório e agora ele é o último britânico restante na chave.

“Não consigo acreditar”, disse Féry, em sua entrevista após a partida.

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“No último game senti emoções que nunca havia experimentado antes”, contou, arrancando aplausos estrondosos dos espectadores, que já viraram seus fãs.

“Eu já havia enfrentado o Flavio este ano e o derrotei no Australian Open, o que me deu confiança. Eu sabia que era capaz”, continuou Féry. “Mas fiquei muito nervoso antes da partida!”, admitiu.

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Aos 23 anos, o jogador destro disputava apenas sua segunda partida na Quadra Central, onde havia derrotado o ex-número 3 do mundo Grigor Dimitrov em cinco sets na segunda-feira.

Se nas quartas de final, enferntou Cobolli, atual vice-campeão de Roland Garros, na sexta-feira, ele vai enfrentar o campeão do Grand Slam francês, Alexander Zverev (número 3 do ranking), nas semifinais.

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O alemão de 29 anos também vive a melhor campanha de sua carreira em Wimbledon, poucas semanas depois de conquistar seu primeiro título de Grand Slam, em Paris.

(Com AFP)

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