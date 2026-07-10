Novo treinador de Portugal, Jorge Jesus responde se vai convocar Cristiano Ronaldo

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Jorge Jesus, novo técnico de Portugal, abordou a continuidade de Cristiano Ronaldo na seleção. Tendo trabalhado com CR7 no Al-Nassr, Jesus afirmou que a decisão cabe ao jogador, destacando-o como um “símbolo” e que nunca será um problema. Ele planeja conversar individualmente com todos os atletas, incluindo Cristiano, para definir os rumos da equipe, lembrando que CR7 expressou o desejo de encerrar a carreira no clube saudita.

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Jorge Jesus foi apresentado como novo técnico da seleção portuguesa nesta sexta, 10, e falou sobre a continuidade de Cristiano Ronaldo na equipe. O treinador trabalhou com o jogador na última temporada no Al-Nassr e afirmou que espera a decisão por parte do atleta sobre a continuidade na equipe nacional.

Perguntado se já tinha conversado com Cristiano, o técnico disse que não, mas fez questão de ressaltar a importância do maior artilheiro de Portugal: “O Cris nunca vai ser um problema para a seleção, nem para a seleção nem para mim. O Cris é um jogador e a polêmica que houve em volta dele…que óbvio, cada um pensa como quiser”, disse Jesus.

Aos 41 anos, Cristiano disputou a sexta e última Copa do Mundo da carreira. Ele confirmou que era sua última dança no torneio na eliminação para a Espanha nas oitavas de final, mas não anunciou a aposentadoria da seleção nacional.

“O Cris quando tiver que tomar alguma decisão, eu vou falar com o Cris”, disse Jesus. “Mas não vou falar só com o Cris. Eu vou falar com Cris e vou falar com todos individualmente. Não vou falar com o Cris porque é o Cris”, completou.

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“O Cris é um símbolo do futebol português. O Cris é um símbolo da seleção. O Cris é um símbolo de Portugal. E isso vai ficar para sempre na história”, continuou o treinador português.

Desde que Cristiano Ronaldo começou a defender as cores do seu país no futebol profissional, a seleção portuguesa participou de todas as Copas do Mundo de 2006 a 2026. Antes, o país tinha participado apenas três vezes do torneio (1966, 1986 e 2002). Em 2016, ele levantou a taça inédita do da Eurocopa com a equipe, título que para o jogador tem o mesmo peso de um Mundial. Em 2019 e 2025, também foi campeão da Nations League.

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“Eu tive o grande prazer de trabalhar com o Cris no último ano. Fácil de trabalhar com ele, facílimo. Desde que eu perceba até onde ele pode chegar, e que eu perceba até onde eu posso chegar. Relação de treinador e jogador. E a partir daqui as coisas serão fáceis”, disse Jesus.

“Mas será sempre ele. Isso será uma conversa que vamos ter nós dois, o que ele quer fazer para o futuro da carreira dele. Sei que ele quer continuar a jogar no Al-Nassr, porque como vocês sabem, eu tive um ano com ele, e ele sempre me disse: ‘Eu vou encerrar a minha carreira no Al-Nassr.’”

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Na temporada 2025/26, o treinador de Portugal comandou o Al-Nassr e conquistou o título do Campeonato Saudita. No elenco vencedor, Cristiano Ronaldo se emocionou com a conquista e chorou ao ser campeão pela primeira vez do torneio.

“Agora, o Cris, como todos, a partir do momento em que estiver a jogar, e que tenha condições de ser selecionado, eu farei. Dentro dos limites e das condições que eu achar que são as melhores para a seleção, vai ser assim”, concluiu.

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Jorge Jesus assumiu o cargo de técnico deixado por Roberto Martínez, que saiu após a eliminação de Portugal para a Espanha, nas oitavas de final da Copa do Mundo.

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