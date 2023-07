Novo técnico do PSG, Luis Enrique não confirma Neymar para temporada

Ao apresentar, na última quarta-feira (5), seu novo técnico, o espanhol Luis Enrique, o Paris Saint-Germain (PSG) deu a entender que irá mesmo adiante em sua proposta de mudar a filosofia de trabalho, tanto na montagem do elenco, como na cobrança por maior compromisso dos seus atletas. O clube, desde o fim da última temporada, tem vivido constante agitação, por conta do pouco ânimo de suas principais estrelas, caso de Mbappé, Neymar e Messi, em permanecer no time. O argentino já saiu e o francês vive cabo de guerra com o presidente Nasser Al Khelaifi, entre uma renovação ou uma venda que renda bons lucros para o clube parisiense.

Ao ser perguntado se conta com Neymar para a temporada, o novo comandante foi cauteloso e disse ainda não ter conversado com o camisa 10. Mas em outra resposta, mesmo sem citar o atacante, confirmou que o elenco passará por uma reformulação.

“Preciso tomar minhas decisões, mas eu vou tomá-las com base em treinamento, em conversas pessoais. Então, vamos ver o que acontece. Claro, o PSG tem um elenco de primeiro nível. Haverá mudanças, é uma nova era. Como o presidente (Al Khelaifi) disse, tenho um estilo claro de jogo, e queremos nos manter firmes nesse estilo ofensivo, que agrade os torcedores”, disse o técnico, que teve seu último trabalho na seleção de seu país, na Copa do Mundo do Catar, no ano passado.

Luis Enrique, que assinou com o PSG até 2025, tem um histórico de sucesso com o craque brasileiro. Juntos no Barcelona, Neymar teve seu melhor momento da carreira na Europa. Além de conquistar, na temporada 2014/15, o Campeonato Espanhol, a Copa do Rei e a Champions League, o jogador marcou fez 39 gols e foi escolhido o terceiro melhor do mundo, ficando atrás de Messi e Cristiano Ronaldo.

Sobre Mbappé, o novo treinador, sob clara orientação da direção do clube, disse que conta, em princípio, com atletas sob contrato, mas que “muitas coisas podem acontecer e vamos tentar manter o melhor elenco possível. A janela de transferências está em constante mudança. O que converso com o presidente e com Luís Campos (diretor do clube) fica entre nós.”

Em seu processo de reformulação, o clube, nesta quinta0feira (6), apresentou dois reforços, zagueiro eslovaco Milan Skriniar, que estava na Inter de Milão, e o meia Marco Asensio, espanhol que sai do Real Madrid após sete temporadas.