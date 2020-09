Novo acordo por direitos da F1 no Brasil: sai Globo, entra Rio Motorsports

Com o fim da parceria de quase três décadas com a Rede Globo, a Fórmula 1 tem uma nova detentora exclusiva de direitos de transmissão no Brasil a partir de 2021: a Rio Motorsports, a mesma empresa que planeja construir um novo autódromo no Rio de Janeiro para receber o GP do Brasil a partir dos próximos anos. O novo acordo foi anunciado nesta sexta-feira, 25, e é válido pelos próximos cinco anos, para canais abertos, a cabo e streaming.

A Rio Motorsports agora busca patrocinadores e emissoras interessadas em sublicenciar os direitos – uma parceria com a própria Globo não é descartada. Em comunicado, a Rio Motorsports informou que “o acordo também prevê o lançamento do F1TV Pro (serviço de streaming) no Brasil antes da temporada de 2021″ e ressaltou que o país detém “uma das maiores audiências de TV em todo o mundo, com cerca de 100 milhões de telespectadores por ano”.

“Esse é o primeiro passo de uma parceria de longo prazo com a Fórmula 1. Estamos comprometidos em aumentar a base de fãs no Brasil e em oferecer uma nova experiência de transmissão para os brasileiros que amam o esporte há mais de 40 anos”, afirmou JR Pereira, diretor-executivo da Rio Motorsports.

A empresa, porém, pode enfrentar problemas de confiabilidade na busca por parceiros. No início do ano, a Rio Motorsports havia fechado a compra dos direitos de TV da MotoGP e a revendeu para o Fox Sports. O acordo, porém, acabou desfeito por problemas de pagamento. A Fox, então renegociou diretamente a Dorna, dona da principal categoria de motos, e fechou contrato – antes, os direitos pertenciam ao SporTV, braço esportivo da Globo.

O futuro do GP do Brasil também passa pela Rio Motorsports e está indefinido no momento. O contrato com a cidade de São Paulo se encerra em 2020 e a edição deste ano foi cancelada devido à pandemia do coronavírus. Autoridades paulistas mantêm o discurso de que o evento seguirá ocorrendo no Autódromo de Interlagos, mas ainda não entraram em acordo com a Liberty Media, dona da F1. Desde o ano passado, o Rio de apresenta como alternativa.

A Rio Motorsports planeja construir um autódromo no bairro de Deodoro, zona oste do Rio, em uma área que pertencia ao Exército. O plano conta com o apoio do presidente Jair Bolsonaro, que chegou a dizer que “há 99% de chance de a Fórmula 1 voltar ao Rio.” Anunciado em 2019 ao custo de 700 milhões de reais, em uma parceria público privada por 35 anos, o projeto depende da aprovação da Justiça e enfrenta denúncias de exploração ambiental da área da Floresta do Camboatá.