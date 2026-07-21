Novak Djokovic participa de chá revelação de casal de fãs em Wimbledon
Tenista também presenteou os futuros pais
Novak Djokovic protagonizou um dos momentos mais inusitados de Wimbledon ao participar de um chá revelação durante o torneio. Após vencer mais uma partida, o sérvio foi surpreendido por um casal de torcedores, que o convidou para revelar o sexo do bebê que esperam.
O tenista aceitou a missão e, diante do público, exibiu um cartão lacrado com a informação. Antes de acabar com o suspense, brincou com as pessoas presentes. “O que vocês acham? Menino? Quero saber quantos querem menina”, disse. Em seguida, fez o anúncio: “É uma menina”.
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Mais tarde, Djokovic encontrou os futuros pais, presenteou o casal e ainda autografou o cartão com a mensagem “É uma menina!”. Pai de Stefan e Tara, o sérvio afirmou que se sentiu “honrado” e “privilegiado” por participar de um momento tão especial para a família.