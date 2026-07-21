Novak Djokovic participa de chá revelação de casal de fãs em Wimbledon

Novak Djokovic protagonizou um dos momentos mais inusitados de Wimbledon ao participar de um chá revelação durante o torneio. Após vencer mais uma partida, o sérvio foi surpreendido por um casal de torcedores, que o convidou para revelar o sexo do bebê que esperam.

O tenista aceitou a missão e, diante do público, exibiu um cartão lacrado com a informação. Antes de acabar com o suspense, brincou com as pessoas presentes. “O que vocês acham? Menino? Quero saber quantos querem menina”, disse. Em seguida, fez o anúncio: “É uma menina”.

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Mais tarde, Djokovic encontrou os futuros pais, presenteou o casal e ainda autografou o cartão com a mensagem “É uma menina!”. Pai de Stefan e Tara, o sérvio afirmou que se sentiu “honrado” e “privilegiado” por participar de um momento tão especial para a família.

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