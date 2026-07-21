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Esporte

Novak Djokovic participa de chá revelação de casal de fãs em Wimbledon

Tenista também presenteou os futuros pais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jul 2026, 10h39
Novak Djokovic sorrindo, sentado em uma poltrona preta, vestindo camisa branca e jaqueta cinza clara, com um microfone de lapela. Ao fundo, um painel preto com o logo FANATICS FEST NYC em branco e dourado
Novak Djokovic (Roy Rochlin/Getty Images)
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Novak Djokovic protagonizou um dos momentos mais inusitados de Wimbledon ao participar de um chá revelação durante o torneio. Após vencer mais uma partida, o sérvio foi surpreendido por um casal de torcedores, que o convidou para revelar o sexo do bebê que esperam.

O tenista aceitou a missão e, diante do público, exibiu um cartão lacrado com a informação. Antes de acabar com o suspense, brincou com as pessoas presentes. “O que vocês acham? Menino? Quero saber quantos querem menina”, disse. Em seguida, fez o anúncio: “É uma menina”.

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Mais tarde, Djokovic encontrou os futuros pais, presenteou o casal e ainda autografou o cartão com a mensagem “É uma menina!”. Pai de Stefan e Tara, o sérvio afirmou que se sentiu “honrado” e “privilegiado” por participar de um momento tão especial para a família.

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Um homem de camiseta azul escura e calça clara, visto de cima, segura um papel branco. Ao lado, o papel ampliado mostra a escrita ITS A GIRL e CONGRATULATIONS com um coração
Novak Djokovic participa de chá revelação em Wimbledon (Instagram/Reprodução)
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