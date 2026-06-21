Nova Zelândia x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações
Partida de hoje, 21, é válida pela 2ª rodada do Grupo G
Nova Zelândia e Egito vão jogar neste domingo, 21, às 22h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Vancouver, no Canadá.
A Nova Zelândia começou a caminhada na Copa com um empate em 2 a 2 com o Irã. Os neozelandeses ficaram na frente do placar por duas vezes, mas cederam o empate. Os dois gols da Nova Zelândia foram marcados por Elijah Just.
Do outro lado, o Egito também empatou na estreia. Os egípcios saíram na frente do placar contra a Bélgica, com um gol marcado por Emam Ashour aos 20 minutos de jogo, mas deixaram os belgas crescerem no jogo no segundo tempo e o placar terminou em 1 a 1.
Como assistir ao jogo entre Nova Zelândia e Egito hoje?
Nova Zelândia e Egito vão se enfrentar neste domingo, 21, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.
Prováveis escalações:
Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne, Surman, Boxall e Cacace; Joe Bell, Stamenic e McCowatt; Sarpreet Singh, Elijah Just e Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.
Egito: Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Fattouh; Marwan Attia e Lasheen; Salah, Zizo e Emam Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.
Odds para Nova Zelândia x Egito:
Resultado final
Betano: Nova Zelândia (5.40) – Empate (3.85) – Egito (1.65)
Bet365: Nova Zelândia (5.50) – Empate (4.00) – Egito (1.60)