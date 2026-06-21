Nova Zelândia x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações

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Nova Zelândia e Egito se enfrentam neste domingo (21), às 22h, pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. Ambos buscam a primeira vitória após empates na estreia. Saiba onde assistir, escalações prováveis e odds para o confronto decisivo em Vancouver, Canadá.

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Nova Zelândia e Egito vão jogar neste domingo, 21, às 22h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Vancouver, no Canadá.

A Nova Zelândia começou a caminhada na Copa com um empate em 2 a 2 com o Irã. Os neozelandeses ficaram na frente do placar por duas vezes, mas cederam o empate. Os dois gols da Nova Zelândia foram marcados por Elijah Just.

Do outro lado, o Egito também empatou na estreia. Os egípcios saíram na frente do placar contra a Bélgica, com um gol marcado por Emam Ashour aos 20 minutos de jogo, mas deixaram os belgas crescerem no jogo no segundo tempo e o placar terminou em 1 a 1.

Como assistir ao jogo entre Nova Zelândia e Egito hoje?

Nova Zelândia e Egito vão se enfrentar neste domingo, 21, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne, Surman, Boxall e Cacace; Joe Bell, Stamenic e McCowatt; Sarpreet Singh, Elijah Just e Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

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Egito: Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Fattouh; Marwan Attia e Lasheen; Salah, Zizo e Emam Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Odds para Nova Zelândia x Egito:

Resultado final

Betano: Nova Zelândia (5.40) – Empate (3.85) – Egito (1.65)

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Bet365: Nova Zelândia (5.50) – Empate (4.00) – Egito (1.60)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Árbitro: Omar Al Ali (Emirados Árabes Unidos);

Omar Al Ali (Emirados Árabes Unidos); Assistentes: Mohamed Ahmed Youssef (Emirados Árabes Unidos) e Talib Al-Marri (Catar);

Mohamed Ahmed Youssef (Emirados Árabes Unidos) e Talib Al-Marri (Catar); Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru).