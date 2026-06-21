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Esporte

Nova Zelândia x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 21, é válida pela 2ª rodada do Grupo G

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 21 jun 2026, 15h30
VANCOUVER, CANADA - APRIL 17: General view of BC Place stadium from the pitch level before the start of the MLS match between Vancouver Whitecaps FC and Sporting Kansas City on April 17, 2026 in Vancouver, Canada. BC Place Stadium will host seven matches in the FIFA World Cup 2026. (Photo by Rich Lam/Getty Images)
Estádio de Vancouver, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Nova Zelândia e Bélgica (Rich Lam/Getty Images)
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Nova Zelândia x Egito na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Nova Zelândia e Egito vão jogar neste domingo, 21, às 22h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Vancouver, no Canadá.

A Nova Zelândia começou a caminhada na Copa com um empate em 2 a 2 com o Irã. Os neozelandeses ficaram na frente do placar por duas vezes, mas cederam o empate. Os dois gols da Nova Zelândia foram marcados por Elijah Just.

Do outro lado, o Egito também empatou na estreia. Os egípcios saíram na frente do placar contra a Bélgica, com um gol marcado por Emam Ashour aos 20 minutos de jogo, mas deixaram os belgas crescerem no jogo no segundo tempo e o placar terminou em 1 a 1.

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Como assistir ao jogo entre Nova Zelândia e Egito hoje?

Nova Zelândia e Egito vão se enfrentar neste domingo, 21, às 22h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, da ge tv (no Globoplay) e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne, Surman, Boxall e Cacace; Joe Bell, Stamenic e McCowatt; Sarpreet Singh, Elijah Just e Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

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Egito: Shobeir; Mohamed Hany, Yasser Ibrahim, Hamdi Fathi e Fattouh; Marwan Attia e Lasheen; Salah, Zizo e Emam Ashour; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Odds para Nova Zelândia x Egito:

Resultado final

Betano: Nova Zelândia (5.40) – Empate (3.85) – Egito (1.65)

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Bet365: Nova Zelândia (5.50) – Empate (4.00) – Egito (1.60)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Omar Al Ali (Emirados Árabes Unidos);
  • Assistentes: Mohamed Ahmed Youssef (Emirados Árabes Unidos) e Talib Al-Marri (Catar);
  • Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru).
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TAGS:
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