Nova Zelândia x Bélgica na Copa: onde assistir, horário e escalações

Nova Zelândia e Bélgica disputam uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 na virada desta sexta para o sábado, à 0h (horário de Brasília). A partida, disputada no estádio de Vancouver, no Canadá, é válida pela última rodada do Grupo G.

As outras seleções da chave, Egito e Irã, jogam no mesmo horário, em Seattle, nos Estados Unidos.

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A configuração atual do Grupo G é a seguinte: o Egito lidera com 4 pontos. Irã e Bélgica estão com 2 pontos e 0 de saldo, mas o Irã está na frente por ter um gol a mais marcado. A Nova Zelândia é a lanterna, com um ponto somado. Desta forma, todas as seleções ainda podem se classificar.

Os All Whites chegam ao confronto depois do empate por 2 a 2 com o Irã e da derrota por 3 a 1 para o Egito. A equipe ainda procura sua primeira vitória na história dos Mundiais e aposta na força física de Chris Wood, autor de duas assistências nesta edição, além da velocidade de Elijah Just. Para terminar entre os dois primeiros, a Nova Zelândia precisa derrotar os belgas e torcer para que o Irã não vença o Egito. Uma vaga entre os melhores terceiros também é possível, a depender dos resultados nos outros grupos.

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A Bélgica, por sua vez, entra pressionada por uma campanha muito inferior à expectativa. Os empates com Egito, por 1 a 1, e Irã, por 0 a 0, deixaram os europeus com dois pontos e sem qualquer margem para novo tropeço. Rudi Garcia ainda administra as condições físicas de Romelu Lukaku e Jérémy Doku, que não estão preparados para jogar os 90 minutos. Nathan Ngoy, expulso contra o Irã, está suspenso. A Bélgica se classifica se vencer a Nova Zelândia.

Em caso de empate, os belgas passam a depender de uma vitória do Egito contra o Irã ou um empate com um número de gols inferior ao da sua partida. Se o Irã vencer, a Bélgica ficará em terceiro, com três pontos, e dependerá da comparação com os demais terceiros colocados.

Como assistir ao jogo entre Nova Zelândia e Bélgica hoje?

Nova Zelândia e Bélgica vão se enfrentar na virada desta sexta para o sábado, à 0h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Joe Bell e Marko Stamenic; Callum McCowatt, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Bélgica: Courtois; Meunier (Castagne), Theate, Mechele e De Cuyper; Raskin e Tielemans; Lukébakio, De Bruyne e Trossard; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

Odds para Nova Zelândia x Bélgica:

Resultado final

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Betano: Nova Zelândia (13.50) – Empate (7.10) – Bélgica (1.20)

Bet365: Nova Zelândia (13.00) – Empate (7.00) – Bélgica (1.18)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia);



Adham Makhadmeh (Jordânia); Assistentes: Mohammad Alkalaf (Jordânia) e Ahmad Alroalle (Jordânia);



Mohammad Alkalaf (Jordânia) e Ahmad Alroalle (Jordânia); Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru).

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