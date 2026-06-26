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Nova Zelândia x Bélgica na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida da última rodada do Grupo G vale a classificação para o mata-mata. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 12h59 | Atualizado em 26 jun 2026, 18h05
VANCOUVER, CANADA - APRIL 17: General view of BC Place stadium from the pitch level before the start of the MLS match between Vancouver Whitecaps FC and Sporting Kansas City on April 17, 2026 in Vancouver, Canada. BC Place Stadium will host seven matches in the FIFA World Cup 2026. (Photo by Rich Lam/Getty Images)
Estádio de Vancouver, no Canadá, vai ser o palco da partida entre Nova Zelândia e Bélgica (Rich Lam/Getty Images)
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Nova Zelândia e Bélgica disputam uma vaga no mata-mata da Copa do Mundo de 2026 na virada desta sexta para o sábado, à 0h (horário de Brasília). A partida, disputada no estádio de Vancouver, no Canadá, é válida pela última rodada do Grupo G.

As outras seleções da chave, Egito e Irã, jogam no mesmo horário, em Seattle, nos Estados Unidos.

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A configuração atual do Grupo G é a seguinte: o Egito lidera com 4 pontos. Irã e Bélgica estão com 2 pontos e 0 de saldo, mas o Irã está na frente por ter um gol a mais marcado. A Nova Zelândia é a lanterna, com um ponto somado. Desta forma, todas as seleções ainda podem se classificar.

Os All Whites chegam ao confronto depois do empate por 2 a 2 com o Irã e da derrota por 3 a 1 para o Egito. A equipe ainda procura sua primeira vitória na história dos Mundiais e aposta na força física de Chris Wood, autor de duas assistências nesta edição, além da velocidade de Elijah Just. Para terminar entre os dois primeiros, a Nova Zelândia precisa derrotar os belgas e torcer para que o Irã não vença o Egito. Uma vaga entre os melhores terceiros também é possível, a depender dos resultados nos outros grupos.

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A Bélgica, por sua vez, entra pressionada por uma campanha muito inferior à expectativa. Os empates com Egito, por 1 a 1, e Irã, por 0 a 0, deixaram os europeus com dois pontos e sem qualquer margem para novo tropeço. Rudi Garcia ainda administra as condições físicas de Romelu Lukaku e Jérémy Doku, que não estão preparados para jogar os 90 minutos. Nathan Ngoy, expulso contra o Irã, está suspenso. A Bélgica se classifica se vencer a Nova Zelândia.

Em caso de empate, os belgas passam a depender de uma vitória do Egito contra o Irã ou um empate com um número de gols inferior ao da sua partida. Se o Irã vencer, a Bélgica ficará em terceiro, com três pontos, e dependerá da comparação com os demais terceiros colocados.

Como assistir ao jogo entre Nova Zelândia e Bélgica hoje?

Nova Zelândia e Bélgica vão se enfrentar na virada desta sexta para o sábado, à 0h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo G da Copa do Mundo 2026, no estádio de Vancouver, no Canadá. A partida terá transmissão exclusiva da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Nova Zelândia: Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Michael Boxall e Liberato Cacace; Joe Bell e Marko Stamenic; Callum McCowatt, Sarpreet Singh e Elijah Just; Chris Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Bélgica: Courtois; Meunier (Castagne), Theate, Mechele e De Cuyper; Raskin e Tielemans; Lukébakio, De Bruyne e Trossard; Lukaku. Técnico: Rudi Garcia.

Odds para Nova Zelândia x Bélgica:

Resultado final

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Betano: Nova Zelândia (13.50) – Empate (7.10) – Bélgica (1.20)

Bet365: Nova Zelândia (13.00) – Empate (7.00) – Bélgica (1.18)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Adham Makhadmeh (Jordânia);
  • Assistentes: Mohammad Alkalaf (Jordânia) e Ahmad Alroalle (Jordânia);
  • Quarto árbitro: Kevin Ortega (Peru).
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