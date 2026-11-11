🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Nova venda de ingressos para a final da Libertadores 2026 começa nesta quarta-feira: veja horário e preços

Bilhetes da Categoria 2 serão disponibilizados ao público geral

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 12h47
Troféu da Libertadores dourado e brilhante à direita, com o texto CONMEBOL LIBERTADORES A GLÓRIA ETERNA MONTEVIDEO FINAL 2026 à esquerda, junto aos escudos do Palmeiras e do Estudiantes de La Plata, separados por VS, em um fundo escuro com faixas douradas
Venda de ingressos da Categoria 2 para a final da Copa Libertadores 2026 começa nesta quarta-feira, 11 (Conmebol/Divulgação)
Continua após publicidade
Nova venda de ingressos para a final da Libertadores 2026 começa nesta quarta-feira: veja horário e preços Priorize VEJA no Google

A Conmebol abre nesta quarta-feira, 11 de novembro, às 17h (horário de Brasília), uma nova etapa de venda de ingressos para a final da Copa Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. A comercialização será destinada ao público geral, com entradas da Categoria 2 disponíveis exclusivamente pela plataforma oficial ElevenTickets. A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Os ingressos desta nova etapa custam 250 dólares (aproximadamente R$ 1,3 mil) e correspondem à Tribuna Olímpica, localizada na lateral do campo. A Categoria 2 contempla setores de público misto, diferentemente das áreas exclusivas reservadas às torcidas dos clubes finalistas. A nova oportunidade surge depois de uma procura intensa nas primeiras fases de comercialização, que deixaram milhares de torcedores sem entradas.

Na primeira etapa de vendas destinada ao público geral, aproximadamente 21 mil bilhetes foram vendidos em apenas 20 minutos. Posteriormente, os setores exclusivos de Palmeiras e Estudiantes, classificados como Categoria 3, também tiveram suas entradas esgotadas. Cada clube recebeu uma carga de 12.750 ingressos, comercializados por 95 dólares. Diante da demanda, a Conmebol confirmou a abertura de uma nova fase para a Categoria 2.

Siga

Como comprar ingressos para a final da Libertadores

Os interessados devem acessar o endereço oficial libertadores.eleventickets.com, realizar o cadastro ou entrar na conta existente e selecionar a modalidade de venda para o público geral. É importante conferir os dados pessoais, as condições de pagamento e as exigências de identificação antes de concluir a compra. Os ingressos são nominais, e a disponibilidade dependerá do estoque liberado pela organização.

Continua após a publicidade

Além da comercialização aberta ao público, o Estudiantes anunciou uma quantidade limitada de entradas da Categoria 2 destinada exclusivamente aos seus associados, com acesso condicionado ao ranking do programa de sócios. Essa modalidade será independente da venda geral. Para os torcedores brasileiros, a orientação é verificar atentamente o setor selecionado, uma vez que a Categoria 2 não corresponde à arquibancada exclusiva do Palmeiras.

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

Continua após a publicidade

Decisão histórica aumenta a procura por ingressos

A final reunirá dois clubes tradicionais do futebol sul-americano. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca conquistar o quarto troféu continental. O Estudiantes, por sua vez, tenta chegar à quinta taça, depois das conquistas de 1968, 1969, 1970 e 2009. O confronto será disputado em jogo único, no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), em um dos estádios mais emblemáticos da América do Sul.

Com a expectativa de elevada procura, a Conmebol reforça que a compra de ingressos deve ocorrer exclusivamente pelos canais autorizados. A entidade também alerta para os riscos de fraudes e revendas irregulares, especialmente diante do esgotamento de setores nas primeiras etapas. Para quem ainda pretende acompanhar a decisão das arquibancadas do Centenário, a venda desta quarta-feira representa uma nova oportunidade de participar de uma das partidas mais aguardadas da temporada.

Continua após a publicidade

Serviço

  • Data: quarta-feira, 11 de novembro de 2026
  • Horário: 17h (de Brasília)
  • Categoria: 2 — público geral
  • Preço: US$ 250
  • Setor: Tribuna Olímpica, Estádio Centenário
  • Partida: Palmeiras x Estudiantes
  • Final: 28 de novembro de 2026
  • Site oficial: libertadores.eleventickets.com
Publicidade
TAGS:
Conmebol
Copa Libertadores
Palmeiras
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).