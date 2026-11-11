Nova venda de ingressos para a final da Libertadores 2026 começa nesta quarta-feira: veja horário e preços

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A Conmebol abre nesta quarta-feira uma nova etapa de venda de ingressos para a final da Libertadores 2026 entre Palmeiras e Estudiantes. As entradas da Categoria 2, para o público geral, custam US$ 250 e estão disponíveis no site oficial. Garanta seu lugar na decisão histórica no Estádio Centenário.

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A Conmebol abre nesta quarta-feira, 11 de novembro, às 17h (horário de Brasília), uma nova etapa de venda de ingressos para a final da Copa Libertadores de 2026, entre Palmeiras e Estudiantes. A comercialização será destinada ao público geral, com entradas da Categoria 2 disponíveis exclusivamente pela plataforma oficial ElevenTickets. A decisão está marcada para o dia 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai.

Os ingressos desta nova etapa custam 250 dólares (aproximadamente R$ 1,3 mil) e correspondem à Tribuna Olímpica, localizada na lateral do campo. A Categoria 2 contempla setores de público misto, diferentemente das áreas exclusivas reservadas às torcidas dos clubes finalistas. A nova oportunidade surge depois de uma procura intensa nas primeiras fases de comercialização, que deixaram milhares de torcedores sem entradas.

Na primeira etapa de vendas destinada ao público geral, aproximadamente 21 mil bilhetes foram vendidos em apenas 20 minutos. Posteriormente, os setores exclusivos de Palmeiras e Estudiantes, classificados como Categoria 3, também tiveram suas entradas esgotadas. Cada clube recebeu uma carga de 12.750 ingressos, comercializados por 95 dólares. Diante da demanda, a Conmebol confirmou a abertura de uma nova fase para a Categoria 2.

Como comprar ingressos para a final da Libertadores

Os interessados devem acessar o endereço oficial libertadores.eleventickets.com, realizar o cadastro ou entrar na conta existente e selecionar a modalidade de venda para o público geral. É importante conferir os dados pessoais, as condições de pagamento e as exigências de identificação antes de concluir a compra. Os ingressos são nominais, e a disponibilidade dependerá do estoque liberado pela organização.

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Além da comercialização aberta ao público, o Estudiantes anunciou uma quantidade limitada de entradas da Categoria 2 destinada exclusivamente aos seus associados, com acesso condicionado ao ranking do programa de sócios. Essa modalidade será independente da venda geral. Para os torcedores brasileiros, a orientação é verificar atentamente o setor selecionado, uma vez que a Categoria 2 não corresponde à arquibancada exclusiva do Palmeiras.

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Decisão histórica aumenta a procura por ingressos

A final reunirá dois clubes tradicionais do futebol sul-americano. Tricampeão da Libertadores, com títulos em 1999, 2020 e 2021, o Palmeiras busca conquistar o quarto troféu continental. O Estudiantes, por sua vez, tenta chegar à quinta taça, depois das conquistas de 1968, 1969, 1970 e 2009. O confronto será disputado em jogo único, no dia 28 de novembro, às 17h (de Brasília), em um dos estádios mais emblemáticos da América do Sul.

Com a expectativa de elevada procura, a Conmebol reforça que a compra de ingressos deve ocorrer exclusivamente pelos canais autorizados. A entidade também alerta para os riscos de fraudes e revendas irregulares, especialmente diante do esgotamento de setores nas primeiras etapas. Para quem ainda pretende acompanhar a decisão das arquibancadas do Centenário, a venda desta quarta-feira representa uma nova oportunidade de participar de uma das partidas mais aguardadas da temporada.

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Serviço

Data: quarta-feira, 11 de novembro de 2026

Horário: 17h (de Brasília)

Categoria: 2 — público geral

Preço: US$ 250

Setor: Tribuna Olímpica, Estádio Centenário

Partida: Palmeiras x Estudiantes

Final: 28 de novembro de 2026

Site oficial: libertadores.eleventickets.com