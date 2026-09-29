Lei sancionada por Lula prevê investimento público no futebol feminino

A nove meses do início da Copa do Mundo de futebol feminino no Brasil, o presidente Lula sancionou nesta segunda-feira, 28, uma lei que torna o desenvolvimento da modalidade em uma “prioridade” na política pública esportiva do país, com o objetivo de “promover a estruturação, expansão e profissionalização” da modalidade.

A Lei nº 15.522/2026 propõe equiparar o futebol feminino e o masculino em termos de direitos, com melhorias nas condições para as mulheres nas categorias de base, assim como incentivar a igualdade salarial, a proteção da saúde e da integridade física das atletas e o respeito ao direito à maternidade.

Também prevê a criação de um fundo alimentado por capital público e privado, com o objetivo de financiar competições, infraestrutura e campanhas de conscientização. No mesmo evento, o Ministério do Esporte confirmou um investimento de cerca de R$ 1 bilhão para a realização da Copa do Mundo de 2027.

“O Ministério do Esporte, em articulação com a CBF, as federações, os clubes e entidades competentes, deverá elaborar protocolos para combater a discriminação, a intolerância e a violência contra mulheres nas práticas relacionadas ao futebol”, atestou Lula.

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O futebol feminino foi proibido por decreto no Brasil entre 1941 e 1979. A liga nacional, no entanto, vem crescendo nos últimos anos. O Corinthians, atual campeão, é uma potência na América do Sul com seis títulos da Copa Libertadores, sendo os três últimos consecutivos. Com a Copa do Mundo sediada por aqui, entre os dias 24 de junho e 25 de julho, a expectativa é que a modalidade conquiste ainda mais visibilidade.

(Com AFP)