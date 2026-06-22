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Esporte

Nova Jabulani? Ex-goleiro aponta detalhe na bola Trionda que dificulta a vida dos goleiros

Lances em que jogadores ‘perdem o tempo da bola’ em chute de longa distância chamam a atenção

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 22h29
Goleiro de uniforme amarelo e luvas brancas salta horizontalmente para defender uma bola de futebol que flutua acima da rede do gol. Três jogadores de campo observam a jogada.
Pickford não defendeu chute de longa distância de Baturina (Steph Chambers - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Com o elevado número de gols de longa distância na Copa do Mundo 2026, ex-jogadores comentaram a possível influência da bola utilizada no torneio. A Trionda, a bola oficial do Mundial, chamou a atenção em lances em que os goleiros perderam o tempo da bola e levaram o gol.

O ex-goleiro da seleção inglesa, Joe Hart, comentou em programa da BBC sobre o assunto: “É algo que percebi logo no início do torneio. Tenho notado isso principalmente nas bolas altas. Sinceramente, sinto que essa bola chega aos goleiros mais rápido do que eles esperam quando ela sai do pé do jogador.”

O comentarista destaca o gol do croata Baturina contra Jordan Pickford, seu sucessor na seleção inglesa. “Você vê Pickford atacando a bola e pode perguntar: por que ele foi nela com o polegar e não com a mão aberta? Parece que a bola já está em cima dele”, afirmou.

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Outro lance analisado foi o segundo gol do francês Kylian Mbappé contra o Senegal, na vitória por 3 a 1 dos europeus.

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“Quando sai do pé dele, é um bom chute. Claro que é. Mas Edouard Mendy é um campeão de Champions League e ele não acerta o tempo da bola. Ele não alcança a bola. Ele não acerta o tempo. E eu estou notando mais e mais em bolas altas…e são os melhores goleiros, em nível de Copa do Mundo.”

No hat-trick de Messi, contra a Argélia na primeira rodada, o inglês apontou a mesma situação. 

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“Quando deixa o pé dele, não é um chute incrível. É um bom chute. Luca Zidane é mais do que capaz de defender aquela bola. Mas ele não acerta o tempo. Parece que a bola está nele antes dele conseguir levantar as mãos na posição certa.”

“Eu acredito que com o decorrer do torneio e os jogadores se acostumarem com a atmosfera e a velocidade da bola, e essas bolas específicas da Copa do Mundo, vamos começar a ver defesas desse tipo de chutes”, concluiu.

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A média de chutes de fora da área por partida na Copa do Mundo, até este domingo, 21, é na realidade baixa. Segundo o jornal Telegraph, são 9,2 chutes em média por jogo, o menor índice desde 1966. O maior número de chutes fora da área foi registrado no Mundial de 2002, com 913, com média de 14,3. Mesmo assim, a Copa registra a maior média de gols por jogo desde 1958, com média de 3,13 gols por jogo.

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