Nos EUA, corredor se joga na linha final e vence prova ao estilo Superman

Infinite Tucker, um atleta americano de 20 anos, ganhou as manchetes no mundo todo não apenas por sua velocidade, mas também pela forma excêntrica com a qual conquistou sua vitória na prova dos 400 metros com barreiras em um torneio universitário nos Estados Unidos no último fim de semana.

Ao perceber que estava praticamente empatado com Robert Grant, seu colega na Texas A&M University, ele se atirou na linha chegada, em acrobacia comparada pela imprensa local ao voo do Super-Homem. “Fechei os olhos e pulei”, contou Tucker, em entrevista após a prova.

Ao site da universidade, o técnico Pat Henry brincou com a situação. “Disse a Tucker que ele não chegaria mais rápido mergulhando, pedi que apenas corresse e ficasse bem, mas acho que ele pensou que era um atleta do time de natação hoje.”

Graças ao “mergulho” na linha de chegada, ele completou a prova do torneio SEC Championships com a marca de 49s38. O recorde mundial da prova pertence ao americano Kevin Young, que na Olimpíada de 1992 levou o ouro com a marca de 46s78.