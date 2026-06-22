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Esporte

Noruega x Senegal na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 22, é válida pela segunda rodada do Grupo I. Saiba como assistir ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jun 2026, 14h30 | Atualizado em 22 jun 2026, 17h36
EAST RUTHERFORD, NEW JERSEY - JUNE 13: General view inside the stadium before the FIFA World Cup 2026 Group C match between Brazil and Morocco at New York New Jersey Stadium on June 13, 2026 in East Rutherford, New Jersey. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
Estádio de Nova York e Nova Jersey vai ser o palco da final entre Espanha e Argentina (Shaun Botterill - FIFA/FIFA/Getty Images)
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Noruega e Senegal vão jogar nesta segunda-feira, 22, às 21h (horário de Brasília), pela 2ª rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026. A partida será realizada no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos.

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A Noruega fez a sua primeira partida em Copas depois de 28 anos de ausência e goleou o Iraque por 4 a 1. O destaque foi o centroavante Erling Haaland, que anotou dois gols. Com o resultado, a Noruega assumiu a liderança da chave, com um gol a mais de saldo do que a França.

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Do outro lado, Senegal começou a partida de estreia contra a França com um bom volume de jogo, chegou a ser superior na primeira etapa, mas a partida foi para o intervalo sem gols anotados. No segundo tempo, a França impôs o seu jogo e venceu por 3 a 1. Com o resultado, Senegal precisa vencer na partida de hoje para seguir sonhando com a classificação nas duas primeiras colocação. Mesmo em caso de empate ou derrota, Senegal poderia se classificar como um dos melhores terceiros colocados, mas dependeria de uma série de resultados, além da vitória contra o Iraque na última rodada.

Como assistir ao jogo entre Noruega e Senegal hoje?

Noruega e Senegal vão se enfrentar nesta segunda, 22, às 21h (horário de Brasília), em partida válida pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Nova York e Nova Jersey, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv e da CazéTV.

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Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Ryerson, Heggem, Ajer e Møller Wolfe; Ødegaard, Berge e Aursnes; Nusa; Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

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Senegal: Mendy; Diatta, Koulibaly, Niakhaté e Malick Diouf; Idrissa Gueye e Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Lamine Camara e Mané; Nicolas Jackson. Técnico: Pape Thiaw.

Odds para Noruega x Senegal:

Resultado final

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Betano: Noruega (2.22) – Empate (3.40) – Senegal (3.30)

Bet365: Noruega (2.20) – Empate (3.50) – Senegal (3.25)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Brasil);
  • Assistentes: Bruno Pires (Brasil) e Bruno Boschilia (Brasil);
  • Quarto árbitro: Campbell-Kirk Kawana-Waugh (Nova Zelândia);
  • VAR: Rodolpho Toski Marques (Brasil).
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TAGS:
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