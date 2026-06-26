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Esporte

Noruega x França na Copa: onde assistir, horário e escalações

Partida de hoje, 26, vale a liderança do Grupo I. Saiba como assistir à transmissão ao vivo

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 jun 2026, 08h53 | Atualizado em 26 jun 2026, 15h43
BOSTON, MASSACHUSETTS - JUNE 12: A general view of the Boston Stadium one day ahead of the FIFA World Cup 2026 Group C match between Haiti and Scotland at Boston Stadium on June 12, 2026 in Boston, Massachusetts. (Photo by Mattia Ozbot/Getty Images)
Estádio de Boston vai ser o palco da partida entre França e Marrocos nesta quinta, 9 (Mattia Ozbot/Getty Images)
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Noruega x França na Copa: onde assistir, horário e escalações Priorize VEJA no Google

Noruega e França disputam a liderança do Grupo I da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

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As duas seleções estão com seis pontos, mas a França está na frente por um gol a mais no saldo. Senegal e Iraque ainda não pontuaram e brigam por uma vaga na 3ª colocação, em partida que acontece no mesmo horário. Para a França, um empate garante a liderança, enquanto a Noruega precisa da vitória para assumir a 1ª colocação.

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A Noruega é uma das grandes surpresas da Copa até aqui. Na estreia, a seleção de Erling Haaland goleou o Iraque por 4 a 1. Na rodada seguinte, os noruegueses venceram Senegal por 3 a 2 em um jogo de tirar o fôlego. O atacante do Manchester City anotou dois gols em cada jogo e briga pela artilharia da competição. Essa é apenas a quarta Copa que a Noruega disputa e a segunda em que avança da fase de grupos para o mata-mata.

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Do outro lado, a França foi finalista das últimas duas edições da Copa e é uma das favoritas ao título. A equipe de Kylian Mbappé venceu Senegal por 3 a 1 na estreia e o Iraque por 3 a 0 na rodada seguinte. O atacante do Real Madrid marcou duas vezes em cada jogo e, assim como Haaland, também está na disputa pela artilharia. O técnico Didier Deschamps retornou à França após o falecimento da sua mãe e não vai comandar a seleção francesa nesta partida. 

Como assistir ao jogo entre Noruega e França hoje?

Noruega e França vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Berg, Aursnes, Nusa e Ødegaard; Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

França: Maignan; Koundé, Lacroix, Upamecano e Digne; Koné, Rabiot e Barcola; Olise, Mbappé e Dembelé. Técnico: Guy Stéphan.

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Odds para Noruega x França:

Resultado final

Betano: Noruega (4.45) – Empate (4.45) – França (1.67)

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Bet365: Noruega (4.50) – Empate (4.75) – França (1.61)

Arbitragem:

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  • Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);
  • Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);
  • Quarto Árbitro: Ning Ma (China).
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