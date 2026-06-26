Noruega x França na Copa: onde assistir, horário e escalações

Noruega e França disputam a liderança do Grupo I da Copa do Mundo 2026 nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), no estádio de Boston, nos Estados Unidos.

+ Jogos de hoje, sexta, 26 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários

As duas seleções estão com seis pontos, mas a França está na frente por um gol a mais no saldo. Senegal e Iraque ainda não pontuaram e brigam por uma vaga na 3ª colocação, em partida que acontece no mesmo horário. Para a França, um empate garante a liderança, enquanto a Noruega precisa da vitória para assumir a 1ª colocação.

Neymar, Lula, Cristiano e mais: as maiores polêmicas da Copa 2026

A Noruega é uma das grandes surpresas da Copa até aqui. Na estreia, a seleção de Erling Haaland goleou o Iraque por 4 a 1. Na rodada seguinte, os noruegueses venceram Senegal por 3 a 2 em um jogo de tirar o fôlego. O atacante do Manchester City anotou dois gols em cada jogo e briga pela artilharia da competição. Essa é apenas a quarta Copa que a Noruega disputa e a segunda em que avança da fase de grupos para o mata-mata.

Continua após a publicidade

Do outro lado, a França foi finalista das últimas duas edições da Copa e é uma das favoritas ao título. A equipe de Kylian Mbappé venceu Senegal por 3 a 1 na estreia e o Iraque por 3 a 0 na rodada seguinte. O atacante do Real Madrid marcou duas vezes em cada jogo e, assim como Haaland, também está na disputa pela artilharia. O técnico Didier Deschamps retornou à França após o falecimento da sua mãe e não vai comandar a seleção francesa nesta partida.

Como assistir ao jogo entre Noruega e França hoje?

Noruega e França vão se enfrentar nesta sexta, 26, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela última rodada do Grupo I da Copa do Mundo 2026, no estádio de Boston, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão da TV Globo, do Sportv, do Globoplay e da CazéTV.

Prováveis escalações:

Noruega: Nyland; Pedersen, Ajer, Heggem e Møller Wolfe; Berg, Aursnes, Nusa e Ødegaard; Sørloth e Haaland. Técnico: Ståle Solbakken.

França: Maignan; Koundé, Lacroix, Upamecano e Digne; Koné, Rabiot e Barcola; Olise, Mbappé e Dembelé. Técnico: Guy Stéphan.

Continua após a publicidade

Odds para Noruega x França:

Resultado final

Betano: Noruega (4.45) – Empate (4.45) – França (1.67)

Continua após a publicidade

Bet365: Noruega (4.50) – Empate (4.75) – França (1.61)

Arbitragem:

Continua após a publicidade Continua após a publicidade Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra);

Michael Oliver (Inglaterra); Assistentes: Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra);

Stuart Burt (Inglaterra) e James Mainwaring (Inglaterra); Quarto Árbitro: Ning Ma (China).

Publicidade