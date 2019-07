No Wimbledon das zebras, brasileira Bia Haddad elimina ex-número 1

A brasileira Beatriz Haddad Maia estreou na chave principal de Wimbledon com uma grande vitória nesta terça-feira, 2, ao superar a espanhola Garbiñe Muguruza, campeã do Grand Slam inglês em 2017 e ex-número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com duplo 6/4. O resultado foi só mais uma das várias surpresas no início do único torneio disputado na grama.

Depois de vencer Muguruza, 26ª do ranking da WTA, a paulista de 23 anos terá pela frente a britânica Harriet Dart, número 182, na segunda rodada. Caso vença, Bia Haddad provavelmente enfrentará a australiana Ashleigh Barty, que lidera o ranking mundial.

Outra surpresa do torneio foi a vitória da americana Cori Gauuf, de apenas 15 anos, sobre a conterrânea Venus Williams, pentacampeã na grama inglesa e ex-número 1 do mundo -, com um duplo 6/4. A adolescente ocupa a posição de número 313 no ranking e participa da competição pela primeira vez.

Na chave masculina, o austríaco Dominic Thiem, número 4, o alemão Alexander Zverev, 5º, e o grego Stefanos Tsitsipas, 6º, foram eliminados na estreia. Os três Top 10 são os principais representantes da nova geração do tênis e maior ameaça aos soberanos Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, que lideram o ranking da ATP e venceram seus jogos em Wimbledon com facilidade.

Confira os principais resultados da primeira rodada:

Masculino

Novak Djokovic 3 x 0 Philipp Kohlschreiber (6×3/7×5/6×3)

Jiri Vesely 3 x 1 Alexander Zverev (4×6/6×3/6×2/7×5)

Roger Federer 3 x 1 Lloyd Harris (3×6/6×1/6×2/6×2)

Sam Querrey 3 x 1 Dominic Thiem (6×7/7×6/6×3/6×0)

Key Nishikori 3 x 0 Thiago Monteiro (6×4/7×6/6×4)

Rafael Nadal 3 x 0 Yuichi Sugita (6×3/6×1/6×3)

Feminino

Simona Halep 2 x 0 Aliaksandra Sasnovich (6×4/7×5)

Cori Gauuf 2 x 0 Venus Williams (6×4/6×4)

Ashleigh Barty 2 x 0 Saisai Zheng (6×4/6×2)

Bia Haddad 2 x 0 Garbiñe Muguruza (6×4/6×4)

Petra Kvitova 2 x 0 Ons Jabeur (6×4/6×2)

Serena Williams 2 x 0 Giulia Monticone (6×2/7×5)

(Com Estadão Conteúdo)