No Rio, clássico movimentado termina sem gols

Botafogo e Flamengo empataram sem gols na noite deste domingo, no Engenhão, no fechamento da quarta rodada da Taça Guanabara. O resultado favoreceu o Nova Iguaçu, que se isolou na liderança do Grupo A com oito pontos ganhos. O Resende vem em segundo com seis. Flamengo e Botafogo também somam seis pontos, mas os atuais campeões ocupam a terceira posição, enquanto o time de General Severiano é o quarto colocado.

A partida foi muito movimentada, com três bolas na trave e um pênalti não marcado a favor do Botafogo. O meia Andrezinho, contratado junto ao Inter nesta temporada, foi quem mais levou perigo à meta de Felipe, e acertou a trave duas vezes. O Flamengo também incomodou a defesa botafoguense, mas terminou a partida com dez jogadores: o volante Willians foi expulso depois de aplaudir o árbitro de forma irônica. Com o empate, o Flamengo manteve uma invencibilidade de 23 jogos do Campeonato Estadual, já que não perde pela competição regional desde maio de 2010.

Na próxima rodada, o Botafogo enfrenta o Olaria enquanto, o Flamengo encara o Madureira.

(Com agência Gazetta Press)