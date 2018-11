No retorno a Cleveland, LeBron James marca 32 pontos

Em clima de respeito e com direito a uma homenagem em vídeo antes da partida na Quicken Loans Arena, em Cleveland, o astro LeBron James voltou à casa do Cavaliers pela primeira vez desde que deixou o time do Ohio, em julho passado, e foi para o Los Angeles Lakers. Com 32 pontos, comandou a vitória da franquia da Califórnia por 109 a 105, pela rodada de quarta-feira da temporada regular da NBA.

Crescendo junto com o Lakers depois de um início ruim de campeonato – o time está em sétimo na Conferência Oeste com 10 vitória e sete derrotas -, LeBron James teve o seu quinto jogo de pelo menos 30 pontos nesta temporada – teve ainda números expressivos com 14 rebotes e 7 assistências, em 36 minutos em quadra.

LeBron James contou com a ajuda de mais cinco companheiros, que tiveram pontuação em dígitos duplos. O armador Lonzo Ball teve seu melhor jogo na temporada com 15 pontos, 7 rebotes e 6 assistências. Brandon Ingram fez 14 pontos e Kentavious Caldwell-Pope contribuiu com 13 pontos, vindo do banco de reservas. No Cavaliers – lanterna do Leste só com duas vitórias e 14 derrotas, o destaque foi Cedi Osman, com 21 pontos e 7 rebotes.