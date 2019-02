No pontapé inicial no DF, torcida vaia Dilma e irrita Blatter

1. Neymar marca o primeiro gol na Copa das Confederações em partida contra o Japão, em Brasília zoom_out_map 1 /96 Neymar marca o primeiro gol na Copa das Confederações em partida contra o Japão, em Brasília (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA) Neymar marca o primeiro gol na Copa das Confederações em partida contra o Japão, em Brasília

Presidente Dilma é vaiada durante a abertura da Copa das Confederações

“Amigos do futebol, onde está o respeito, onde está o fair play?”, perguntou Blatter, defendendo Dilma. Foi o que faltava para a provocação às autoridades ficar ainda mais barulhenta

A primeira grande vaia da Copa das Confederações não foi motivada por um chute bisonho ou uma falta violenta. A torcida presente ao Estádio Nacional de Brasília neste sábado se uniu em coro para provocar a presidente Dilma Rousseff e o presidente da Fifa, Joseph Blatter. Sentados na tribuna, eles apareceram nos telões do estádio quando as delegações de Brasil e Japão já estavam perfiladas no gramado. Com o microfone em mãos, Blatter, que já estava na mira do torcedor, começou a discursar em português. Enquanto isso, Dilma não conseguia esconder sua insatisfação. Quando Blatter anunciou a presidente, a vaia ficou ainda mais alta. Os dois trocaram um olhar de decepção e Blatter voltou a falar, reclamando do comportamento do torcedor brasileiro: “Amigos do futebol, onde está o respeito, onde está o fair play?”, perguntou. Foi o que faltava para a provocação às autoridades ficar ainda mais barulhenta. Dilma, claramente irritada, se apressou a ler a frase que estava em seu roteiro, declarando aberta a Copa das Confederações no Brasil. A torcida só voltou a vibrar ao voltar sua atenção para a equipe do técnico Luiz Felipe Scolari. Se havia algum temor em relação a uma possível hostilidade contra os jogadores, ele logo desapareceu: a torcida aplaudiu muito a equipe nos minutos que antecederam o início do jogo.

A partida foi precedida de uma breve cerimônia de abertura do torneio. Com menos de meia hora de duração, a festa foi simples e previsível, mas agradou à torcida – que aplaudiu bastante as coreografias formadas no campo com adereços brancos e verdes, montando expressões como “bem vindos” e “Brasil 2013”, em português e inglês. Em seguida, um grupo de baianas e outros dançarinos vestidos com trajes típicos do Brasil se espalharam pelo gramado, cercando uma representação do mapa do país. A parte final da cerimônia contou com a participação de dezenas de voluntários que representavam cada seleção inscrita no torneio. Trajados com roupas tradiconais de Uruguai, Espanha, Itália, Taiti, México, Japão e Nigéria, eles prestaram homenagem aos convidados da festa. O clima leve e tranquilo dentro do estádio nos momentos que antecederam o jogo contrastaram com a tensão sentida nos arredores do palco da abertura no início da tarde. Uma manifestação contra a corrupção e o uso de verbas públicas nas caríssimas obras do Mundial de 2014 provocou tumulto no Eixo Monumental, perto da entrada principal da arena. No começo, a polícia evitou o confronto com os manifestantes; mais perto do jogo, os agentes de segurança usaram bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

Apesar de assustados, os torcedores que tinham ingressos chegaram sem grandes sobressaltos ao estádio. Quem ainda não havia retirado sua entrada nos postos da Fifa precisou enfrentar longas filas para conseguir seu bilhete. A organização do evento tanto dentro como fora da arena, porém, seguiu o padrão usual da Fifa, com presença maciça de voluntários, orientadores e seguranças para atender ao torcedor. Barracas montadas pelos patrocinadores da Fifa distraíam quem decidiu chegar cedo ao estádio – como ele tem boa localização, bem próxima dos setores hoteleiros de Brasília, nem mesmo as restrições ao tráfego de veículos nos arredores foi um problema. Boa parte do público veio a pé. Na parte interna, enquanto a partida não começava, os torcedores tiveram de enfrentar longas filas nos bares e lanchonetes, que vendiam um cachorro quente pequeno por 8 reais, saquinho de batatas fritas por 7 reais e garrafas d’água ou refrigerantes por 6 reais. Os preços não foram a única queixa: antes mesmo da partida começar, o estoque de vários itens nas lanchonetes foi esvaziado, deixando muitos torcedores sem alternativas para matar a fome. Mesmo com eventuais percalços e decepções, o torcedor, no geral, parece ter aprovado a experiência de ver um evento de padrão Fifa em sua cidade.

1. Inglaterra 2 x 1 Brasil zoom_out_map 1 /7 (Mike Hewitt/Getty Images/VEJA)

A reestreia do técnico no comando da seleção aconteceu em Wembley. Os ingleses foram superiores e conquistaram a vitória de forma convincente. O gol brasileiro foi marcado por Fred.



Leia também: Felipão reestreia com suas estrelas apagadas e derrota

2. Brasil 2 x 2 Itália zoom_out_map 2 /7 (Fabrice Coffrini/AFP/VEJA)

O encontro da seleção pentacampeã do mundo com os únicos tetras da atualidade ocorreu em Genebra. O Brasil evoluiu em relação ao primeiro jogo, mas não conseguiu segurar a vitória.



Leia também: E a seleção continua sem vencer - um empate com a Itália

3. Brasil 1 x 1 Rússia zoom_out_map 3 /7 (Andrew Winning/Reuters/VEJA)

Os russos saíram na frente no amistoso disputado em Stamford Bridge, em Londres, mas o Brasil empatou no fim, com Fred. Foi uma partida pior do que o duelo contra os italianos.



Leia também: Fred e Hulk salvam Brasil de derrota. Mas vencer que é bom...

4. Bolívia 0 x 4 Brasil zoom_out_map 4 /7 (Mowa Press/VEJA)

A primeira vitória de Felipão em seu retorno ao cargo foi conquistada com um time formado apenas por atletas em atividade no futebol brasileiro, em Santa Cruz de la Sierra.



Leia também: Neymar e Ronaldinho decidem e o Brasil goleia a Bolívia

5. Brasil 2 x 2 Chile zoom_out_map 5 /7 (Ivan Pacheco/VEJA)

Mesmo jogando em casa, no Mineirão reformado, o Brasil não conseguiu superar a seleção chilena, que foi melhor durante boa parte do jogo e esteve muito perto de garantir a vitória.



Leia também: Brasil joga pouco, fica no empate e ouve vaias no Mineirão

6. Brasil 2 x 2 Inglaterra zoom_out_map 6 /7 (Ivan Pacheco/VEJA)

A seleção evoluiu: pressionou os ingleses, criou boas chances de gol e foi até aplaudida pela torcida carioca na reabertura do Maracanã. Mas manteve o jejum de vitórias nos duelos contra as seleções tradicionais.



Leia também: Maracanã passa no teste, mas Brasil fica no empate, 2 a 2

7. Brasil 3 x 0 França zoom_out_map 7/7 (Ivan Pacheco/VEJA)

O Brasil quebrou um jejum de vitórias de quase quatro anos contra seleções que já foram campeãs do mundo. Empurrada pela torcida na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, também venceu a França pela primeira vez desde 1992.



Leia também: Seleção luta, vence e quebra escritas - mas sem encantar

1. Júlio César zoom_out_map 1 /23 (Stuart Franklin/Getty Images/VEJA/VEJA)

JÚLIO CÉSAR Soares de Espindola

Goleiro do Queens Park Rangers

33 anos (Duque de Caxias, 3/9/1979)

Na seleção: 102 convocações, 66 jogos



Vilão na Copa de 2010, o veterano parecia ter encontrado o fundo do poço quando assinou com o nanico – e fraquíssimo – Queens Park Rangers. Mas Júlio César ressuscitou com a chegada de Felipão e hoje é novamente senhor absoluto da camisa 1 canarinho.

2. Diego Cavalieri zoom_out_map 2 /23 (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA)

DIEGO CAVALIERI

Goleiro do Fluminense

30 anos (São Paulo, 1/12/1982)

Na seleção: 4 convocações, 2 jogos



Atuações irretocáveis durante o segundo semestre do ano passado garantiram a Diego Cavalieri o título de melhor goleiro do Campeonato Brasileiro e também sua cadeira cativa na seleção. Agora, o camisa 12 do Fluminense mira a titularidade na Copa do Mundo.

3. Jefferson zoom_out_map 3 /23 (Mowa Press/VEJA/VEJA)

JEFFERSON de Oliveira Galvão

Goleiro do Botafogo-RJ

30 anos (São Vicente, 2/1/1983)

Na seleção: 30 convocações, 7 jogos



Seus leais préstimos como reserva da seleção brasileira – em 30 convocações, entrou em campo apenas sete vezes – foram recompensados com a lembrança de Felipão para a Copa das Confederações. Deve ser a terceira opção do treinador.

4. Daniel Alves zoom_out_map 4 /23 (Marco Luzzani/Getty Images/VEJA/VEJA)

DANIEL ALVES da Silva

Lateral do Barcelona

30 anos (Juazeiro, 6/5/1983)

Na seleção: 82 convocações, 62 jogos, 5 gols



Em temporada de evidente declínio técnico, Daniel Alves tem chamado mais a atenção por suas excentricidades fora dos gramados. Para sua sorte, porém, a concorrência pela camisa 2 é escassa – e assim, por falta de opção, o atleta do Barça segue como titular de Felipão.

5. Jean zoom_out_map 5 /23 (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA)

JEAN Raphael Vanderlei Moreira

Volante e lateral do Fluminense

26 anos (Campos Grande, 24/6/1986)

Na seleção: 6 convocações, 5 jogos



Um dos destaques do Fluminense na campanha do título brasileiro, Jean tem na polivalência seu maior triunfo. Pode ser volante, meia e até quebrar um galho na lateral-direita, se Felipão precisar – foi assim que começou o amistoso contra o Chile e ganhou a confiança do treinador.

6. Marcelo zoom_out_map 6 /23 (Julian Finney/Getty Images/VEJA/VEJA)

MARCELO Vieira da Silva Júnior

Lateral do Real Madrid

25 anos (Rio de Janeiro, 12/5/1988)

Na seleção: 32 convocações, 18 jogos, 4 gols



Depois de viver em uma eterna queda de braço com Mano Menezes, o talentoso – e pouco disciplinado – lateral-esquerdo do Real conquistou Felipão. Excelente no apoio, Marcelo torna-se um dos melhores da posição no mundo quando resolve se esforçar também na marcação.

7. Filipe Luís zoom_out_map 7 /23 (Marco Luzzani/Getty Images/VEJA/VEJA)

FILIPE LUÍS Kasmirski

Lateral do Club Atlético de Madrid

27 anos (Jaraguá do Sul, 9/8/1985)

Na seleção: 7 convocações, 3 jogos



Apesar de ter sido convocado para a seleção pela primeira vez em 2009, Filipe Luiz nunca chegou a ter grandes chances até esta Copa das Confederações – para qual foi lembrado tanto por seu trabalho regular no Atlético de Madri quanto pela entressafra de talentos na posição.

8. Thiago Silva zoom_out_map 8 /23 (Scott Heavey/Getty Images/VEJA/VEJA)

THIAGO Emiliano da SILVA

Zagueiro do Paris Saint-Germain

28 anos (Rio de Janeiro, 22/9/1984)

Na seleção: 49 convocações, 32 jogos, 1 gol



Único brasileiro selecionado para o time da Uefa de 2012, Thiago Silva é o dono da zaga brasileira e a prova de que nem sempre a unanimidade é burra. Capitão com Mano e Felipão, o carioca terá a honra de levantar a taça em casa, caso o Brasil vença a final no Maracanã.

9. David Luiz zoom_out_map 9 /23 (Scott Heavey/Getty Images/VEJA/VEJA)

DAVID LUIZ Moreira Marinho

Zagueiro do Chelsea

26 anos (Diadema, 22/4/1987)

Na seleção: 32 convocações, 20 jogos



Sinônimo de técnica e segurança na zaga ou no meio-campo, o futebol de David Luiz é tão vistoso quando sua cabeleira. O jovem porém já experiente atleta do Chelsea é titular absoluto da Seleção e uma das lideranças do treinador dentro das quatro linhas.

10. Dante zoom_out_map 10 /23 (Clive Brunskill/Getty Images/VEJA/VEJA)

DANTE Bonfim Costa Santos

Zagueiro do Bayern de Munique

29 anos (Salvador, 18/10/1983)

Na seleção: 2 convocações, 2 jogos



Uma ascensão tão meteórica quando surpreendente catapultou, em pouco menos de um ano, o quase anônimo ex-zagueiro do Borussia Moenchengladbach ao posto de xerife da defesa do Bayern de Munique. O desafio de Felipão é arrumar um lugar para Dante no time titular.

11. Réver zoom_out_map 11 /23 (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA)

RÉVER Humberto Alves Araújo

Zagueiro do Atlético-MG

28 anos (Ariranha, 4/1/1985)

Na seleção: 16 convocações, 8 jogos, 1 gol



O capitão do Atlético-MG aproveitou bem suas chances nos amistosos preparatórios e desbancou o companheiro Dedé na briga pela última vaga entre os zagueiros. Já levantou um troféu como capitão da seleção – mesmo sendo o do Superclássico das Américas, era um troféu.

12. Fernando zoom_out_map 12 /23 (Wander Roberto/Vipcomm/VEJA/VEJA)

FERNANDO Lucas Martins

Volante do Grêmio

21 anos (Erechim, 3/3/1992)

Na seleção: 7 convocações, 4 jogos



O homem do timing perfeito: destaque do Grêmio em 2013, aproveitou suas chances nos amistosos contra Itália e Rússia e agarrou, no peito e na raça, uma vaga no disputado meio-campo do Brasil. Se continuar assim, fará carreira na seleção – inclusive na Copa do Mundo.

13. Paulinho zoom_out_map 13 /23 (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA)

José Paulo Bezerra Maciel Júnior, PAULINHO

Volante do Corinthians

24 anos (São Paulo, 25/7/1988)

Na seleção: 15 convocações, 11 jogos, 2 gols



Peça-chave do Corinthians nas duas últimas temporadas, Paulinho estendeu sua influência até a seleção brasileira. Com dedicação na marcação, técnica no passe e até um improvável faro de gol, o volante deve ser também um nome certo para a Copa do Mundo.

14. Hernanes zoom_out_map 14 /23 (Scott Heavey/Getty Images/VEJA/VEJA)

Anderson HERNANES de Lima

Volante da Lazio

28 anos (Recife, 29/5/1985)

Na seleção: 16 convocações, 9 jogos, 1 gol



Considerado como uma das maiores revelações do futebol brasileiro desde a época do São Paulo tricampeão brasileiro, Hernanes virou astro da Lazio mas nunca conseguiu se firmar na seleção. Tem na Copa das Confederações uma chance de ouro para cumprir a profecia.

15. Luiz Gustavo zoom_out_map 15 /23 (Wander Roberto/Vipcomm/VEJA/VEJA)

LUIZ GUSTAVO Dias

Volante do Bayern de Munique

25 anos (Pindamonhangaba, 23/7/87)

Na seleção: 7 convocações, 3 jogos



Convocado várias vezes por Mano Menezes, mas pouco aproveitado – jogou apenas 50 minutos –, Luiz Gustavo ganhou força com a chegada de Felipão e a boa fase do Bayern de Munique. Mesmo na reserva do clube alemão, o volante é aposta do técnico para o futuro.

16. Oscar zoom_out_map 16 /23 (Mowa Press/VEJA/VEJA)

OSCAR dos Santos Emboaba Júnior

Meia do Chelsea

21 anos (Americana, 9/9/1991)

Na seleção: 16 convocações, 14 jogos, 5 gols



Camisa 10 da seleção na desditosa participação brasileira na Olimpíada de Londres, Oscar superou o trauma e voltou a jogar bem no Chelsea. Driblador, veloz e inteligente na armação, precisa provar que suporta a pressão de atuar com a amarelinha nas grandes partidas.

17. Jadson zoom_out_map 17 /23 (Glyn Kirk/AFP/VEJA/VEJA)

JADSON Rodrigues da Silva

Meia do São Paulo

29 anos (Londrina, 5/10/1983)

Na seleção: 12 convocações, 7 jogos, 1 gol



Depois de um 2012 de altos e baixos no São Paulo, Jadson voltou a jogar neste ano o bom futebol que o consagrou no Shakhtar – atuações que, se não levaram o Tricolor adiante na Libertadores, garantiram sua presença na Copa das Confederações.

18. Neymar zoom_out_map 18 /23 (Ivan Pacheco/VEJA/VEJA)

NEYMAR da Silva Santos Júnior

Atacante do Santos

21 anos (Mogi das Cruzes, 5/2/1992)

Na seleção: 33 convocações, 32 jogos, 20 gols



Apesar da impaciência de boa parte da torcida, que não aguenta mais ver suas atuações medianas com a camisa canarinho, o craque popstar chega à Copa das Confederações com o apoio total de Felipão – e com a missão de provar que é a pedra fundamental do time para a Copa.

19. Fred zoom_out_map 19 /23 (Marco Luzzani/Getty Images/VEJA/VEJA)

Frederico Chaves Guedes, FRED

Atacante do Fluminense

29 anos (Teófilo Otoni, 3/10/1983)

Na seleção: 33 convocações, 22 jogos, 9 gols



Não há centroavante no futebol brasileiro mais fatal do que Fred – e Felipão sabe disso. Apenas neste ano, o camisa 9 do Fluminense deixou sua marca contra a Inglaterra, a Itália e a Rússia. Aos 29 anos e com histórico de lesões, seu desafio é se manter em forma até a Copa.

20. Hulk zoom_out_map 20 /23 (Scott Heavey/Getty Images/VEJA/VEJA)

HULK Givanildo Vieira de Sousa

Atacante do Zenit

26 anos (Campina Grande, 25/7/1986)

Na seleção: 22 convocações, 19 jogos, 6 gols



Ainda que nunca tenha exatamente encantado os torcedores, o troncudo atacante tem mostrado serviço aos treinadores da seleção brasileira. Uma opção robusta para trombar com as defesas adversárias, quando o jogo assim determinar – é essa a missão do Hulk verde-amarelo.

21. Lucas zoom_out_map 21 /23 (Mowa/VEJA/VEJA)

LUCAS Rodrigues Moura da Silva

Atacante do Paris Saint-Germain

20 anos (São Paulo, 13/8/1992)

Na seleção: 27 convocações, 23 jogos, 3 gols



Em sua primeira temporada na Europa, Lucas agradou os torcedores do Paris Saint-Germain e impressionou os cronistas europeus. Chega à Copa das Confederações não mais como uma promessa – e sim como uma realidade que briga por sua posição no quadro titular.

22. Bernard zoom_out_map 22 /23 (Cesar Greco/Fotoarena/VEJA/VEJA)

BERNARD Anício Caldeira Duarte

Atacante do Atlético-MG

Belo Horizonte, 8 de setembro de 1992 (20 anos)

Pela seleção: 1 convocação, 1 jogo



Pretendido pelo Borussia Dortmund, o jovem astro do Atlético-MG desbancou o companheiro Ronaldinho Gaúcho na briga por uma vaga na seleção e foi maior surpresa da lista de Felipão para a Copa das Confederações – é a sua primeira convocação para o time principal com Scolari.

23. Jô zoom_out_map 23/23 (Divulgação/VEJA/VEJA)

JÔ João Alves de Assis Silva

Atacante do Atlético-MG

São Paulo, 20 de março de 1987 (26 anos)

Pela seleção: 4 convocações, 3 jogos



Mais um dos destaques da campanha do Atlético-MG em 2013, Jô foi convocado para substituir o lesionado Leandro Damião, do Internacional. O jogador tem as características de um 9 ideal para Felipão: sabe fazer o pivô, cabecear e tem um faro apurado para gol.