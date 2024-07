No pódio de novo: Rayssa Leal é bronze em Paris

A skatista Rayssa Leal, a fadinha, conquistou o bronze no skate dos Jogo de Paris, neste domingo, 28. A brasileira ganha sua segunda medalha olímpica, depois da prata em Tóquio, em 2020.

Com boa recuperação depois de um início instável, fadinha conseguiu, ainda na fase de voltas, a maior nota da história do skate street olímpico, com 92.68. Na fase da manobras, bateu o próprio recorde na segunda tentativa e fez 92.88.

O ouro ficou com a japonesa Coco Yoshizawa e a prata com Liz Akama, também do Japão.