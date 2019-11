No GP Brasil de F1, Daniel Alves declara torcida por ‘parceiro’ Hamilton

Um dia após marcar o gol de empate do clássico contra o Santos, o lateral-direito do São Paulo Daniel Alves esteve presente no Autódromo de Interlagos neste domingo 17, dia do Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. O jogador de 36 anos conheceu as instalações da Mercedes e declarou torcida pelo “parceiro”, inglês Lewis Hamilton.

“Sou fã de Fórmula 1, acompanho o campeonato faz tempo. Vou torcer para o Lewis, porque ele é meu parceiro”, disse o lateral.

Daniel Alves já visitou o britânico ainda neste ano, no GP de Barcelona – vencido por Hamilton. O atual hexacampeão da Fórmula 1 é fã de futebol e amigo pessoal do lateral do São Paulo e de Neymar, que já posou com o piloto em diversas ocasiões.