No esporte, Palestinos e Israelenses selam a paz e prometem cooperação

Jerusalém, 27 out (EFE).- Representantes do Comitê Olímpico Internacional (COI) e dos Comitês Olímpicos Nacionais de Israel e Palestina tiveram nesta quinta-feira um encontro na cidade de Ramallah, na Cisjordânia, no qual analisaram questões como a circulação dos atletas e a coordenação entre as instituições.

Essa é a terceira reunião entre os comitês, após duas realizadas na sede do COI, em Lausanne, na Suíça. Em março do ano que vem acontecerá mais um encontro, em Tel Aviv, em Israel.

De acordo com um comunicado do Comitê Olímpico Internacional, a reunião ocorreu num ambiente construtivo e amigável. Um dos principais assuntos discutidos foi a circulação de atletas, treinadores, funcionários e equipamentos esportivos tanto dentro como fora dos territórios palestinos.

‘Ambas as partes reconheceram a importância dos resultados concretos alcançados até o momento’ afirma a nota do COI.

Os comitês também fizeram um acordo para continuar trabalhando conjuntamente em áreas como ciência do esporte e preparação dos atletas.

Israelenses e palestinos agradeceram os esforços feitos pelo Comitê Internacional dos Jogos do Mediterrâneo para que ambos possam estar presentes nos próximos Jogos.

O secretário-geral do Comitê Olímpico israelense, Efraim Zinger, declarou à Efe que uma das questões mais relevantes do encontro foi o compromisso assumido de que ‘os atletas devem ter liberdade de movimentos, mas claro que levando em conta a situação na qual vivemos’.

O dirigente ressaltou que o Comitê Olímpico de Israel é uma organização independente, mas que pode servir de ponte para facilitar o diálogo com o governo ou autoridades para ajudar os atletas palestinos.

Outra proposta discutida foi a possibilidade de palestinos treinarem em Israel e da cooperação na preparação para os Jogos de Londres 2012. EFE