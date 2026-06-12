No banco: Neymar Jr, ainda lesionado, anuncia cadeiras gamers

Em meio à expectativa para resultados na Copa do Mundo de 2026, Neymar Jr. amplia sua presença no mercado de licenciamento ao assinar uma linha exclusiva de cadeiras gamers da Flexform. A iniciativa marca o primeiro licenciamento de produto dos 60 anos de história da empresa e reforça a estratégia de ambas as marcas de conectar performance, design e experiência do consumidor.

“Desde o início, buscamos construir algo autêntico. Neymar Jr. participou ativamente de todo o processo de criação, trazendo suas ideias e preferências para que o resultado tivesse a identidade dele em cada detalhe, afirma Neymar da Silva Santos, pai e empresário do atleta.

A CBF informou nesta semana que os exames apontaram “boa evolução” na recuperação da lesão muscular de grau 2 na panturrilha direita, sofrida quando ele ainda quando defendia o Santos. O jogador segue em tratamento intensivo e preparação física individualizada, mas ainda não recebeu liberação para voltar aos treinamentos normais com bola.

O principal ponto de dúvida neste momento é a estreia do Brasil contra Marrocos, em 13 de junho. Internamente, a expectativa é de que Neymar tenha dificuldade para estar 100% apto para o primeiro jogo, mas a comissão técnica de Carlo Ancelotti trabalha com a possibilidade de utilizá-lo ainda na fase de grupos. A previsão médica inicial era de duas a três semanas de recuperação, prazo que se encerra justamente nesta semana.

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