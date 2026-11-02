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Esporte

‘Ninguém sente falta’: imprensa da Espanha esnoba Vini Jr. na ascensão de jovem estrela

Yan Diomandé tomou de assalto a titularidade do brasileiro

Por Flávio Monteiro 2 nov 2026, 20h11
Jogador de futebol Vinicius Jr., com cabelo crespo e barba, veste camisa branca do Real Madrid com detalhes verdes e vermelhos, braços abertos e palmas para cima, expressão de questionamento. Fundo desfocado de estádio com outros jogadores.
Vini Jr. (Federico Titone/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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A má fase de Vini Jr. não vem sendo um problema para o Real Madrid. Isso porque seu substituto, Yan Diomandé, tem aproveitado a ausência do brasileiro para brilhar. Neste domingo, 1º, o marfinense de 19 anos marcou mais um gol e viu a imprensa local cair aos seus pés – com jornalistas chegando a afirmar ausência do ex-namorado de Virginia não foi notada.

“Ninguém no Real Madrid sentiu falta do brasileiro no Camp Nou (contra o Barcelona, na última rodada), e o mesmo se repetiu em Santander”, escreveu o Mundo Deportivo. Já o Sport foi mais respeitoso, apontando que “o ponta não apenas aproveitou a suspensão de Vinicius, como também se tornou uma das referências de um Real Madrid que parece ter encontrado o caminho”, mas fazendo questão de indicar que hoje, Vini é reserva.

Quem também destacou a diferença dos momentos entre os jogadores foi o tradicional Marca, da região de Madrid. “O terceiro gol foi um míssil de Diomande no ângulo. Mais um recado do marfinense de que Vini Jr, neste momento, não pode ser nada além de seu reserva, uma excelente opção de rotação”, apontou o jornal, respeitando a história do brasileiro com os Galáticos.

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