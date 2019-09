Nick Kyrgios pode ser suspenso por 16 semanas por mau comportamento

Uma hora a conta iria chegar para o jogador mais polêmico (e carismático) do circuito mundial de tênis. O australiano Nick Kyrgios foi punido na manhã desta quinta-feira após investigação sobre seu comportamento conduzida pela Associação dos Tenistas Profissionais. Em comunicado no site oficial, a entidade anunciou que o tenista passará os próximos seis meses por um período probatório, além de pagar multa de 25 000 dólares (cerca de 100 000 reais). Caso venha a infringir o código de conduta da ATP durante a punição, ele será suspenso por 16 semanas de todos os torneios profissionais.

A investigação teve como ponto de partida sua atitude diante de russo Karen Khachanov no Masters 1000 de Cincinnati, em agosto deste ano. Na ocasião, ele quebrou duas raquetes no vestiário e xingou o juiz diversas vezes e cuspiu em sua direção após decretada sua derrota no duelo. Ele pagou uma multa de 113 000 dólares (o equivalente a 450 000 reais) e foi avisado de que poderia ser suspenso após investigações mais apuradas.

Anteriormente, em maio, o australiano já havia mostrado um comportamento agressivo. No Masters 1000 de Roma, ele proferiu xingamentos, chutou uma garra d’água e jogou uma cadeira no centro da quadra durante o terceiro set contra Casper Ruud. Ele acabou sendo desqualificado. Por fim, no US Open, ele foi advertido pelo juiz James Keothavong por seu comportamento ainda na primeira rodada e, em entrevista depois da partida, Kyrgios afirmou que a ATP era corrupta. No entanto, a entidade afirmou que nenhuma pena adicional foi aplicada por conta desta fala polêmica.

O tenista da Austrália comentou sobre a punição de forma irônica em suas redes sociais. “Pessoal, eu ainda posso jogar; Só estou em período probatório, relaxem. Estarei jogando e o tênis continuará a ser divertido, está tudo bem. Só preciso manter uma tampa no meu comportamento por seis meses”, respondeu.

Nick Kyrgios é atualmente o número 27 do mundo, segundo o ranking da ATP. Sua melhor colocação na carreira foi de número 13, em outubro de 2016.

(com Gazeta Press)