Nicholas Santos bate recorde mundial dos 50 metros borboleta

O nadador brasileiro Nicholas Santos bateu o recorde mundial dos 50 metros borboleta em piscina curta, em prova disputada neste sábado, pela quarta etapa da Copa do Mundo, em Budapeste, na Hungria. Com o tempo de 21s75, o atleta garantiu a medalha de ouro na competição.

Campeão do mundo desta mesma prova há seis anos, Nicholas se tornou o primeiro brasileiro a registrar um recorde mundial na natação desde Etiene Medeiros, que em 2014 cravou a melhor marca dos 50 metros costas, também em piscina curta. O nadador superou em cinco centésimos o antigo recorde, do alemão Steffen Deibler, que durava desde 2009. O sul-africano Chad Le Clos ficou em segundo lugar na prova deste sábado, com a marca de 22s11, e o japonês Kosuke Matsui terminou em terceiro, com o tempo de 22s62.

Ainda em Budapeste, neste sábado, Nicholas ficou com a medalha de bronze nos 100 metros borboleta, com o tempo de 50s12. Já Felipe Lima ganhou a prova dos 50 metros peito pela quarta vez neste ano, com a marca de 25s88, e a dos 100 metros peito – pela segunda vez no ano – com tempo de 56s69. Etiene Medeiros fechou os 100 menos costas em sexto e os 50 metros costas em quinto.

A próxima etapa da Copa do Mundo de Piscina Curta vai acontecer em Pequim, na China, entre os dias 2 e 4 de novembro. Na sequência, as cidades de Tóquio, no Japão, e Cingapura vão encerrar a temporada de 2018 da competição. O 14° Campeonato Mundial de Piscina Curta vai acontecer na cidade de Hangzhou, China, entre os dias 11 e 16 de dezembro.