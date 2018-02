NFL: Jogadores dos Eagles recusam visita a Donald Trump

1. Nick Foles, do Philadelphia Eagles, levanta o troféu Vince Lombardi - 4/2/2018 zoom_out_map 1/23 Nick Foles, do Philadelphia Eagles, levanta o troféu Vince Lombardi (Timothy A. Clary/AFP) Nick Foles, do Philadelphia Eagles, levanta o troféu Vince Lombardi - 4/2/2018

2. Nick Foles, do Philadelphia Eagles, eleito o melhor jogador do Super Bowl 2018, comemora o título com sua filha no colo - 4/2/2018 zoom_out_map 2/23 Nick Foles, do Philadelphia Eagles, eleito o melhor jogador do Super Bowl 2018, comemora o título com sua filha no colo (Jonathan Daniel/Getty Images) Nick Foles, do Philadelphia Eagles, eleito o melhor jogador do Super Bowl 2018, comemora o título com sua filha no colo - 4/2/2018

3. Jogadores do Philadelphia Eagles comemoram a conquista do Super Bowl 2018 - 4/2/2018 zoom_out_map 3/23 Jogadores do Philadelphia Eagles comemoram a conquista do Super Bowl 2018 (Gregory Shamus/Getty Images) Jogadores do Philadelphia Eagles comemoram a conquista do Super Bowl 2018 - 4/2/2018

4. Tom Brady, do New England Patriots, sai de campo cabisbaixo após derrota na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 4/23 Tom Brady, do New England Patriots, sai de campo cabisbaixo após derrota na 52ª edição do Super Bowl (Jonathan Daniel/Getty Images) Tom Brady, do New England Patriots, sai de campo cabisbaixo após derrota na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

5. Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, salta para anotar um 'touchdown' durante partida contra o New England Patriots - 4/2/2018 zoom_out_map 5/23 Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, salta para anotar um 'touchdown' durante partida contra o New England Patriots (Richard Mackson/USA Today Sports/Reuters) Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, salta para anotar um 'touchdown' durante partida contra o New England Patriots - 4/2/2018

6. Tom Brady, do New England Patriots, perde a bola em momento decisivo da partida contra o Philadelphia Eagles na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 6/23 Tom Brady, do New England Patriots, perde a bola em momento decisivo da partida (Streeter Lecka/Getty Images) Tom Brady, do New England Patriots, perde a bola em momento decisivo da partida contra o Philadelphia Eagles na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

7. Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, luta por jardas contra Jordan Richards, do New England Patriots - 4/2/2018 zoom_out_map 7/23 Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, luta por jardas contra Jordan Richards, do New England Patriots (Andy Lyons/Getty Images) Zach Ertz, do Philadelphia Eagles, luta por jardas contra Jordan Richards, do New England Patriots - 4/2/2018

8. Nick Foles, do Philadelphia Eagles, durante jogo contra o New England Patriots na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 8/23 Nick Foles, camisa 9 do Philadelphia Eagles, faz lançamento pressionado (Hannah Foslien/Getty Images) Nick Foles, do Philadelphia Eagles, durante jogo contra o New England Patriots na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

9. Rob Gronkowski, do New England Patriots, em recepção para 'touchdown' - 4/2/2018 zoom_out_map 9/23 Rob Gronkowski, do New England Patriots, em recepção para 'touchdown' (Kevin Lamarque/Reuters) Rob Gronkowski, do New England Patriots, em recepção para 'touchdown' - 4/2/2018

10. Tom Brady, do New England Patriots, organiza jogada durante partida contra o Philadelphia Eagles - 4/2/2018 zoom_out_map 10/23 Tom Brady, camisa 12 do New England Patriots, organiza jogada durante partida contra o Philadelphia Eagles (Winslow Townson/USA Today Sports/Reuters) Tom Brady, do New England Patriots, organiza jogada durante partida contra o Philadelphia Eagles - 4/2/2018

11. 'Cheerleaders' animam a torcida na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 11/23 'Cheerleaders' animam a torcida na 52ª edição do Super Bowl (Christian Petersen/Getty Images) 'Cheerleaders' animam a torcida na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

12. Justin Timberlake durante show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018 zoom_out_map 12/23 Justin Timberlake agitou o público no Bank Stadium, no intervalo do Super Bowl (Christopher Polk/Getty Images) Justin Timberlake durante show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018

13. Justin Timberlake durante show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018 zoom_out_map 13/23 Justin Timberlake cantou sucessos como "Sexy Back" e "Can't Stop The Feeling" (Rob Carr/Getty Images) Justin Timberlake durante show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018

14. Homenagem a Prince em show de Justin Timberlake no Super Bowl 2018 - 4/2/2018 zoom_out_map 14/23 Justin Timberlake homenageou Prince cantando a música "I Would Die 4 U" (Mike Ehrmann/Getty Images) Homenagem a Prince em show de Justin Timberlake no Super Bowl 2018 - 4/2/2018

15. Justin Timberlake em show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018 zoom_out_map 15/23 O cantor Justin Timberlake em meio à sua equipe de dançarinos (Christian Petersen/Getty Images) Justin Timberlake em show do intervalo do Super Bowl 2018 - 4/2/2018

16. Danny Amendola, do New England Patriots, luta por jardas durante partida contra o Philadelphia Eagles - 4/2/2018 zoom_out_map 16/23 Danny Amendola, do New England Patriots, luta por jardas durante partida contra o Philadelphia Eagles (Streeter Lecka/Getty Images) Danny Amendola, do New England Patriots, luta por jardas durante partida contra o Philadelphia Eagles - 4/2/2018

17. Tom Brady, do New England Patriots, durante partida contra o Philadelphia Eagles na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 17/23 Tom Brady, do New England Patriots, durante partida contra o Philadelphia Eagles (Elsa/Getty Images) Tom Brady, do New England Patriots, durante partida contra o Philadelphia Eagles na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

18. Nick Foles, do Philadelphia Eagles, comemora a marcação de um 'touchdown' - 4/2/2018 zoom_out_map 18/23 Nick Foles, do Philadelphia Eagles, comemora a marcação de um 'touchdown' (Winslow Townson/USA Today Sports/Reuters) Nick Foles, do Philadelphia Eagles, comemora a marcação de um 'touchdown' - 4/2/2018

19. Alshon Jeffery, do Philadelphia Eagles, em recepção para 'touchdown' - 4/2/2018 zoom_out_map 19/23 Alshon Jeffery, do Philadelphia Eagles, em recepção para 'touchdown' (Chris Wattie/Reuters) Alshon Jeffery, do Philadelphia Eagles, em recepção para 'touchdown' - 4/2/2018

20. 'Cheerleaders' animam a torcida na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 20/23 'Cheerleaders' animam a torcida na 52ª edição do Super Bowl (Timothy A. Clary/AFP) 'Cheerleaders' animam a torcida na 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

21. Pink canta o hino nacional norte-americano na abertura da 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 21/23 Pink canta o hino nacional norte-americano na abertura da 52ª edição do Super Bowl (Kevin C. Cox/Getty Images) Pink canta o hino nacional norte-americano na abertura da 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018

22. Pink canta o hino nacional norte-americano na abertura da 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018 zoom_out_map 22/23 Pink canta o hino nacional norte-americano na abertura da 52ª edição do Super Bowl (Elsa/Getty Images) Pink canta o hino nacional norte-americano na abertura da 52ª edição do Super Bowl - 4/2/2018