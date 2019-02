NFL: dono dos Patriots é acusado de envolvimento com prostituição

Robert Kraft, dono do New England Patriots, atual campeão da NFL, foi acusado nesta sexta-feira, 22, de solicitar serviços de prostituição. Daniel Kerr, chefe da polícia da cidade de Jupiter, a 140 km ao norte de Miami, na Flórida, disse em que os investigadores têm um vídeo que prova que Kraft manteve relação sexual com uma prostituta.

Kerr acrescentou que o resultado da investigação foi passado ao procurador da Flórida, Ashley Moody, cujo escritório deverá acusar formalmente o empresário. Segundo o chefe de polícia, Kraft deverá receber duas acusações, correspondentes a duas relações que manteve com prostitutas.

“Negamos categoricamente que o Sr. Kraft tenha participado de qualquer atividade ilegal. Na medida em que isso se trata de um tema judicial, não faremos mais comentários”, declarou um porta-voz do empresário.

O empresário de 77 anos é amigo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e desde 1994 é dono dos Patriots, que derrotaram o Los Angeles Rams no início do mês e conquistaram seu sexto título de Super Bowl, a final da NFL. Robert Kraft, um empresário originário dos subúrbios de Boston, fez sua fortuna na indústria de papel e embalagens.

A acusação contra Robert Kraft ocorre em meio ao desmantelamento de uma rede de prostituição relacionada a uma casa de massagens na cidade de Jupiter, chamada Orchids of Asia Day. Dois homens suspeitos de liderar esse estabelecimento já foram detidos, disse Kerr. Além de Robert Kraft, 24 suspeitos de serem clientes dessa rede de prostituição serão acusados pela Procuradoria da Flórida.

(Com AFP)