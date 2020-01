NFL: Definidos os dois times que irão ao Super Bowl LIV

Os dois times que farão a 54ª edição do Super Bowl, a grande decisão da liga de futebol americano dos Estados Unidos, a NFL, foram definidos neste domingo 19. A partida final, que será realizada no dia 2 de fevereiro, em Miami, terá o confronto entre o Kansas City Chiefs e o San Francisco 49ers.

O primeiro a se classificar foram os Chiefs, que contaram mais uma vez com uma excelente atuação do quarterback Patrick Mahomes para superar o Tennessee Titans por 35 a 24. Jogando em casa, o time do MVP da Temporada 2018, chega ao Super Bowl após 50 anos de ausência na partida final da NFL.

Na sequência, foi a vez dos 49ers atropelarem o Green Bay Packers. No primeiro tempo de jogo, o time da Califórnia simplesmente anulou o time de Wisconsin indo para o intervalo com o placar em 27 a zero. O jogo acabou com vitória para a equipe de San Francisco por 37 a 20.

Os Chiefs vão disputar seu terceiro Super Bowl: perderam a primeira edição em 1967 contra o Green Bay, mas venceram a quarta contra o Minnesota em 1970. Já os 49ers voltam à decisão da NFL depois de sete anos – em 2013, a equipe da Califórnia perdeu a final para o Baltimore Ravens. – e tentarão a sexta taça da história da franquia (o último título foi conquistado em 1995).

