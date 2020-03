NFL colocará mais times nos ‘playoffs’ durante a próxima temporada

Os donos das franquias da NFL aprovaram nesta terça-feira 31 a proposta de alteração do formato dos playoffs, que agora terão mais duas vagas disponíveis, totalizando 14 equipes na fase de mata-mata que leva ao Super Bowl, a grande decisão do campeonato de futebol americano dos Estados Unidos. A mudança preza pelo maior entretenimento e passará a vigorar a partir da próxima temporada.

“Jogadores e equipes reconheceram que nada cativa mais os fãs como a chance de ver seus times qualificados para os playoffs, com possibilidades de competir no Super Bowl”, comunicou a NFL, em nota. O antigo formato dos playoffs, com 12 equipes participantes, estava em vigor há exatos 30 anos. O novo modelo prevê que a melhor equipe das conferências nacional e americana estará classificada e poderá ter folga na primeira rodada da pós-temporada, uma repescagem chamada de Wild Card. As 12 equipes restantes se enfrentarão de acordo com sua classificação em sua conferência.

A nova temporada da NFL está marcada para o dia 10 de setembro, apesar da pandemia de coronavírus. Os donos das equipes e jogadores têm um intervalo seguro de tempo para manter a data prevista, mas ainda correm o risco de ter de adiar o início da competição, dependendo do controle da Covid-19.