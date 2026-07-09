‘Neysexual’: como se definem homens héteros que têm desejo por Neymar

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O termo “Neysexual” viralizou, gerando discussões sobre a paixão dos fãs por Neymar. Especialistas analisam a idealização do sucesso do jogador, a fronteira entre idolatria e erotização, e como a cultura de memes afeta a expressão de admiração masculina, revelando inseguranças coletivas.

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Durante a Copa do Mundo, Neymar, camisa 10 da seleção brasileira, dividiu opiniões nas redes sociais. Se, de um lado, parte dos torcedores criticou a convocação do atacante, de outro, fãs saíram em defesa do craque. No Instagram, publicações chamaram atenção: admiradores do jogador com uma camisa com os dizeres “Sou Neysexual”, expressão definida como “sinto atração apenas pelo Neymar”.

Rodrigo Torres, psicólogo e sexólogo, explica o termo e a fascinação de alguns homens pelo jogador. “Essa fixação pelo Neymar tem muito a ver com a idealização do sucesso financeiro, com as mulheres, do acesso que ele tem a tudo. Por mais que ele nem jogue tanto futebol mais, conseguiu, dentro do marketing esportivo, alcançar sucesso. Ele foi um excelente jogador, que encantou muitos homens dessa geração. É um jogador de dez anos atrás, que soube fazer da sua imagem um sucesso. Essa parte da erotização é complexa. Alguns homens podem erotizar, apesar de ser ruim para masculinidade tóxica deles, mas isso tem a ver mais com idolatria do que com erotização. É como se fosse uma paixão”, diz ele em conversa com a coluna GENTE.

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Para Telma Abrahão, neurocientista e analista emocional, o cérebro humano tende a criar uma sensação de familiaridade e conexão com pessoas que ocupam um espaço de grande relevância social e midiática. “Neymar reúne atributos associados a sucesso, status, competência, reconhecimento e visibilidade, tornando-se uma figura sobre a qual muitas pessoas projetam desejos, aspirações e até aspectos da própria identidade. Na internet, essa admiração frequentemente é traduzida em memes e brincadeiras. Em muitos casos, o humor funciona como uma forma socialmente aceita de expressar fascínio, identificação ou admiração por alguém que se tornou um ícone cultural”.

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Segunda ela, esse tipo de publicação pode reforçar estereótipos, tanto sobre quem admira o jogador quanto sobre a forma como os homens “deveriam” demonstrar admiração entre si. “Quando tudo vira meme, existe o risco de transformar formas legítimas de admiração em caricaturas. Como consequência, continuam sendo reforçados padrões rígidos de masculinidade, nos quais demonstrações de afeto, encantamento ou admiração entre homens ainda precisam ser justificadas pelo humor ou pela ironia”.

Já Fabricio Oliveira, psicólogo e sexólogo, concorda que o comentário masculino sobre corpo e beleza geralmente vem com humor. “Ou frases como: ‘Não sou gay, mas’. Esse tipo de frase é um recurso comum. Permite expressar admiração, desejo, sem assumir nada, protegendo a imagem de hétero de quem fala. Reforça a ideia de que só se pode elogiar outro homem na brincadeira, nunca é sério. E mostra a insegurança coletiva em relação a esse tema, mais do que revela algo sobre o fã em si”, diz ele, frisando que esse uso de elogios não, necessariamente, tem conotação sexual.

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