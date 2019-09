Neymar volta ao PSG em silêncio e deve jogar no sábado

Neymar, protagonista de uma longa e frustrada novela envolvendo uma possível ida para o Barcelona, retornou nesta quinta-feira, 12, aos treinos do Paris Saint-Germain, depois de uma semana a serviço da seleção brasileira nos Estados Unidos.

Em seu Instagram stories, Neymar postou nesta manhã uma foto da Torre Eiffel para mostrar que estava de volta à capital francesa. O atacante não deu declarações, mas participou normalmente das atividades e a expectativa, segundo jornais franceses como o L’Équipé, é que Neymar estreie nesta temporada europeia no sábado, às 12h30 (de Brasília), diante do Estrasburgo, em Paris.

O jogo, portanto, deve marcar o reencontro de Neymar com a torcida no Parque dos Princípes. Na estreia do Campeonato Francês, um grupo de integrantes de uma torcida organizada esticou frases e entoou ofensas ao jogador, que na época negociava com Barcelona e Real Madrid. A pedido da diretoria, o jogador foi afastado das partidas até o fechamento da janela da transferências.