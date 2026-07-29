Neymar volta a falar sobre fim da carreira na seleção brasileira

Neymar voltou a falar sobre um possível retorno à seleção brasileira em 2030. Após a vitória do Santos, nesta terça-feira, 28, que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o atacante afirmou que seu ciclo com a camisa verde e amarela chegou ao fim.

“Não vai ter, não. Meu momento na seleção brasileira, acho que já foi. Fiz história e sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais.”, declarou.

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A despedida já havia sido sinalizada depois da eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas, desta vez, o jogador de 34 anos afirmou com todas as letras que não pretende voltar a defender a equipe nacional.

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