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Esporte

Neymar volta a falar sobre fim da carreira na seleção brasileira

Camisa 10 já havia sinalizado decisão após eliminação do Brasil na Copa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jul 2026, 09h31 | Atualizado em 29 jul 2026, 14h33
Neymar, jogador de futebol brasileiro, sorri levemente e acena com a mão direita, que tem uma atadura branca no pulso. Ele veste a camisa amarela da seleção brasileira, com detalhes verdes, e tem barba e cabelo curto descolorido. Ao fundo, um campo azul e outro jogador desfocado à esquerda
Neymar, ex-jogador da Seleção Brasileira (Martin Rickett/PA Images/Getty Images)
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Neymar voltou a falar sobre um possível retorno à seleção brasileira em 2030. Após a vitória do Santos, nesta terça-feira, 28, que garantiu a classificação da equipe às oitavas de final da Copa Sul-Americana, o atacante afirmou que seu ciclo com a camisa verde e amarela chegou ao fim.

“Não vai ter, não. Meu momento na seleção brasileira, acho que já foi. Fiz história e sou muito feliz. Vivi muitas coisas ali. Dei meu sangue e minha vida, sempre lutei pela amarelinha, mas acho que não quero mais.”, declarou.

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A despedida já havia sido sinalizada depois da eliminação do Brasil para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, mas, desta vez, o jogador de 34 anos afirmou com todas as letras que não pretende voltar a defender a equipe nacional.

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