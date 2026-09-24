Neymar vira piada em episódio de famosa série americana

Neymar virou alvo de uma piada no oitavo episódio da quarta temporada da série Ted Lasso, lançado na quarta-feira, 23, pela Apple TV. O jogador brasileiro é citado pelo protagonista, interpretado por Jason Sudeikis, durante um discurso para as atletas do fictício AFC Richmond. Na cena, Ted tenta consolar as jogadoras após uma das principais atletas do time sofrer uma lesão. Ao falar sobre as emoções no futebol, o treinador cita nomes como Lionel Messi, Ronaldo Fenômeno, Maradona e Zinedine Zidane antes de chegar a Neymar.

“A gente chora no futebol. Sempre choramos. Leo Messi expressa menos emoção que a Monalisa dopada de calmante. Mas, quando ganhou a Copa do Mundo, ele desatou a chorar vendo Amigas Para Sempre enquanto ouvia o segundo álbum da Adele. E o Ronaldo? Ele acabou ficando todo sarado de tanto que chorou. Ele faz abdominais ao chorar. E foram tantas que formou até um tanquinho. O Maradona chorava. O Zidane chorava. O Neymar chora o tempo todo”, diz o personagem. Na sequência, as jogadoras concordam com o técnico.

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