Neymar usa mantra de Hamilton após volta à seleção e recebe resposta do piloto

Após a vitória do Brasil sobre a Escócia, pela Copa do Mundo, Neymar celebrou o retorno à seleção brasileira e escolheu uma frase famosa de Lewis Hamilton para definir o momento. “Remember who you are” (“Lembre-se de quem você é”, em tradução livre), escreveu o camisa 10 na legenda de uma foto no Instagram em que aparece emocionado, com a mão no rosto.

A publicação chamou atenção de fãs, amigos e também do próprio piloto britânico, que respondeu à mensagem de Neymar. “Sempre”, escreveu Hamilton nos comentários.

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A frase ganhou destaque na carreira do piloto em um momento de dificuldade na Ferrari, em abril de 2025, quando Hamilton contou que passou a usá-la como uma espécie de mantra após ouvir a expressão de um fã. Mais recentemente, em 14 de junho, ele voltou a usar a mensagem para celebrar sua primeira vitória pela escuderia italiana.

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O retorno de Neymar à seleção aconteceu nesta quarta-feira, 24, após quase três anos afastado dos jogos do Brasil. O atacante não entrava em campo com a camisa verde e amarela desde outubro de 2023.

Após treinos para se recuperar de uma lesão na panturrilha, Neymar foi relacionado para a partida contra a Escócia e entrou no segundo tempo, marcando o reencontro com a amarelinha em um Mundial.

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