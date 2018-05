Neymar treina no PSG e Thiago Silva celebra: ‘Falta pouco’

Um dia depois de retornar à França, o atacante Neymar retornou neste sábado ao centro de treinamento do Paris Saint-Germain, onde realizou “trabalho específico” na academia, visando a recuperação da fratura sofrida no quinto metatarso do pé direito. O colega de clube e seleção brasileira Thiago Silva celebrou o retorno de Neymar.

“Feliz de te ver”, escreveu o zagueiro, em foto ao lado do atacante, em seu Instagram. Depois, Thiago Silva postou um vídeo de Neymar fazendo exercícios. “Que bom te ver assim, irmão, falta pouco”, postou o capitão do PSG.

A presença do craque da seleção brasileira nas instalações foi manchete no site do clube, com destaque para imagem de atividade de fortalecimento muscular. “O número 10 do Paris continua seu trabalho específico em Saint-Germain-en-Laye, sob a coordenação da equipe médica do clube, que já estava presente ao seu lado no Brasil”, diz texto publicado na página oficial do PSG.

Neymar foi operado no dia 3 de março, em Belo Horizonte, pelo médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que também foi o responsável pela primeira fase do processo de reabilitação. O ortopedista, inclusive, já admitiu a possibilidade de retorno do atacante aos gramados antes do fim desta temporada.

Na próxima terça-feira, o camisa 10 deverá estar nas tribunas do Stade de France, onde o Paris Saint-Germain encarará o Les Herbiers, da terceira divisão, na final da Copa da França. O retorno do brasileiro aos gramados poderia acontecer no dia 19, em duelo com o Caen, pela última rodada do Campeonato Francês.

(com agência EFE)